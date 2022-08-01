Український авторинок у липні продовжив відновлення і переформатування. Зріс попит на преміальні авто.

Крім кількісного росту, стрімко змінюється і структура самого авторинку. У лідери прориваються нові гравці.

Як повідомляє AUTO-Consulting, у липні дилерам нових автівок вдалося реалізувати майже 4 тис. одиниць, що на 28% більше, ніж у червні, але поки що на 60% менше, ніж торік.

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Так, за підсумками липня №1 впевнено тримає Toyota, яку обирає 15% усіх покупців в Україні. Стабільні продажі й у Volkswagen, якому вдалося за останні місяці вийти на другу позицію. А от на третьому місці у липні опинилася Chery. Китайський бренд скористався пільговим розмитненням та встиг завезти значну кількість авто (для деяких юросіб, які перейшли на спрощену систему оподаткування, теж діяли пільги за митом та ПДВ). Стрибок Chery позначився і на лідерах серед моделей на ринку. Так, у липні найпопулярнішим авто в Україні став Chery Tiggo 4, якому вдалося обійти навіть Toyota RAV4.

Помітно зросли продажі преміальних брендів. Так, у ТОП-10 липня одразу три гравці з цього сегменту: BMW, Mercedes-Benz, Lexus. Імовірно, коливання курсів валют, відсутність змоги привезти авто зі США та військові дії спонукали покупців все ж придбати автомобіль мрії, а не відкладати цю купівлю на потім.

Відновлення попиту виявилось несподіванкою для деяких операторів, які не встигли перебудувати логістику постачань, тому у деяких дилерів позакінчувалися авто. Цим і обумовлено падіння продажів у певних брендів, але загальний обсяг продажів зростає вже 4-й місяць постіль, що дає привід для подальшого оптимізму. Рівень падіння скоротився вже до -60% у липні, хоча за підсумками 7 місяців фіксують зниження продажів на 61%.