Дефіцит пального та ріст цін на нього, черги на заправках - всі ці фактори збільшили кількість прихильників електромобілів. Наскільки - знає статистика продажів.

У порівнянні з ростом цін пальне, вартість електроенергії не змінилась. Тому перевага електромобілів у вартості кілометра пробігу стала ще більшою. Тож чи змінилися вподобання наших автомобілістів у виборі автівки за типом пального?

Для цього аналітики AUTO-Consulting порівняли продажі нових автомобілів у першому півріччі 2021 року з першим півріччям 2022 року.

До речі в Україні у липні зріс ринок нових авто

Автомобілі з бензиновим двигуном займали рік тому 58,7%. Сьогодні їхня частка - 55,1%. Тобто дійсно, українці почали менше купувати бензинових автомобілів.

Автівки із дизельним двигуном займали рік тому майже 24,4% ринку. Сьогодні їхня частка - 23,6%. Теж зменшення, хоч і незначне.

Встановлена на заводі чи дилера ГБО була в 1,3% нових легкових авто. Сьогодні їхня частка становить 1,02%. Тобто в межах похибки.

Машини з дизель-гібридною силовою системою займали рік тому 2,8% ринку, зараз їхня частка – 2,67%.

Якщо ж гібрид складається з бензинового та електродвигуна (більш поширена схема гібриду) – таких було продано рік тому 10,7%, сьогодні їхня частка – 10,48%.

Натомість частка електромобілів на ринку нових легковиків зросла, і дуже суттєво – з 2,24% у минулому році до 7,13% у цьому.

Чи буде така тенденція зберігатись після стабілізації ситуацію на ринку пального – побачимо в наступних оглядах.

Заради об'єктивності варто відзначити, що вподобання наших автомобілістів не завжди співпадали із можливостями. Мається на увазі дефіцит нових авто, спричинений війною та руйнуванням логістичних ланцюжків імпорту. Наприклад, на моделі деяких електрокарів навіть виник дефіцит. Водночас ті, хто задивлявся на биті вживані американські електромобілі, майже втратили можливість їх придбати, через заблоковані морські порти і збільшення вартості їх доставки.

Нагадаємо, що відбувається з доставкою авто зі США.