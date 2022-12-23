Несколько традиционных моделей перестанут выпускать, а линейка электромобилей увеличится.

Audi ранее объявляла, что к 2033 году откажется от моделей, работающих от двигателей внутреннего сгорания. Немецкая компания на всех своих заводах к 2029 году будет производить электромобили. Это уже происходит на заводах в Беллингере Хофе (Германия) и Брюссель (Бельгия), а в следующем году в Ингольштадте (Германия) начнет сходить с конвейера Q6 E-Tron.

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В течение следующих шести лет производство электромобилей начнется на заводах в Некарзульме (Германия), Сан-Хосе-Чьяпа (Мексика) и Дьер (Венгрия). Новые заводы Audi будут строиться только в регионах, где требуются дополнительные производственные мощности. С этой целью вместе с партнером FAW в Чанчуне (Китай) строится новый завод, который будет завершен до конца 2024 года.

Audi уже сигнализировала о прекращении производства двух автомобилей с обычным двигателем – A1 и Q2. Кроме того, суперкар R8 с двигателем V10 и спортивный TT также завершают свою карьеру.

Флагман A8, скорее всего, превратится в большой электромобиль позже, а будущие модели будут созданы по концептам Audi Sphere. Премьера одного из них, получившего название Activesphere, состоится 26 января.