Кілька традиційних моделей перестануть випускати, а лінійка електромобілів збільшиться.

Audi раніше оголошувала, що до 2033 року відмовиться від моделей, що працюють від двигунів внутрішнього згоряння. Німецька компанія на всіх своїх заводах до 2029 року буде випускати електромобілі. Це вже відбувається на заводи в Беллінгер Хофе (Німеччина) і Брюссель (Бельгія), а в наступному році в Інгольштадті (Німеччина) почне сходити з конвеєра Q6 E-Tron.

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Протягом наступних шести років виробництво електромобілів розпочнеться на заводах у Некарзульмі (Німеччина), Сан-Хосе-Чьяпа (Мексика) та Дьйор (Угорщина). Нові заводи Audi будуватиме лише в регіонах, де потрібні додаткові виробничі потужності. З цією метою разом із партнером FAW у Чанчуні (Китай) будується новий завод, який буде завершено до кінця 2024 року.

Audi вже сигналізувала про припинення виробництва двох автомобілів зі звичайним двигуном – A1 та Q2. Крім того, суперкар R8 з двигуном V10 та спортивний TT також завершують свою “кар’єру”.

Флагман A8, швидше за все, перетвориться на великий електромобіль пізніше, а майбутні моделі будуть створені за концептами Audi Sphere. Прем'єра одного з них, який отримав назву Activesphere, відбудеться 26 січня.