Бензин и дизель стремительно дорожают, цены приближаются к рекордным. Эксперты не исключают, что обычный А-95 может подорожать до 33 гривен за литр. Ситуация с ценами на автомобильный газ тоже вызывает большое беспокойство, которое усугубляется политической нестабильностью в Казахстане.

В Украине снова дорожает топливо. Рост цен на бензин и дизель начался еще перед Новым годом, но оказался символическим – в пределах 10 коп./л, а за новогодние и рождественские праздники стоимость бензина выросла значительно больше – на 1 грн/л. На этом фоне стабильные цены на автогаз – это уже хорошая новость. В ноябре цены на автогаз установили рекорд подорожания.

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Почему нефтепродукты дорожали, несмотря на "мертвый" сезон, и как могут измениться цены до середины января, – рассказали эксперты: директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, заместитель директора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев и эксперт рынка сжиженного газа Артем Куюн.

Что изменилось за неделю

Министерство экономики 4 января опубликовало новые предельные рекомендованные цены на бензин и дизтопливо. Они оказались заметно выше предыдущих: на гривну за литр по бензину и на 66 коп./л по дизелю. Теперь максимальная цена на "обычный" бензин не должна превышать 31,97 грн/л (+1 грн), на "обычное" дизтопливо – 30,82 грн/л (+66 коп.).

Рекомендации Минэкономики усилили тренд на повышение цен на бензин в ряде регионов, прежде всего там, где велика доля дорогих АЗС, торгующих по максимальным прайсам. Так, например, в Киеве бензин А-95 подорожал сразу на 94 грн/л, в Луганской области – на 93 коп./ л, а вот на Сумщине рост цен на бензин А-95 составил лишь 12 коп./л. В большинстве областей цены на бензин повысились на 35 – 40 коп./л.

Анализ ситуации на рынке

Эксперты называют подорожание горючего в рознице в целом обоснованным, поскольку за декабрь и начало января выросли мировые котировки на нефть более чем на 10%, а значит, подорожали и бензин, и дизель. А Украина, напомним, импортирует до 80% нефтепродуктов.

"Сейчас цена нефти 82 доллара за баррель, а месяц назад была 74 доллара, рост почти на 11%, – говорит Сергей Куюн. – Учитывая месячный интервал, необходимый на производство топлива и его логистику, видим очередной рост цен".

Как сообщил Сергей Куюн, в Украине розничные цены в дорогих сетях АЗС, у которых прайсы соответствуют предельным, повысились до рекомендованных Министерством экономики. Розничные сети АЗС, работающие в эконом- и среднем сегментах, повысили стоимость топлива в пределах 0,2 – 1 грн/л. В частности, на станциях KLO бензины подорожали на 30 коп./л, ДП – на 40 коп./л. Так, цена на А-95 увеличилась до 31,29 грн/л, А-92 – до 30,99 грн/л, на ДТ – до 29,99 грн/л. В сети "Авантаж 7" на 50 коп./л выросли цены на все виды топлива: А-95 подорожал до 29,45 грн/л, А-92 – до 28,45 грн/л, ДП – до 27,85 грн/л. "БРСМ-Нафта", BVS, Chipo, Motto и еще ряд повысили цены в пределах 0,2 – 1 грн/л.

Геннадий Рябцев все же утверждает, что цены в рознице растут опережающими темпами по сравнению с оптовыми. "Определенных предпосылок для такого решения Минэкономики мало, так как нефть в мире только в январе подорожала на 4 – 6%, – говорит Геннадий Рябцев. – Это спекулятивный рост, но он повлиял на стоимость горючего".

Эксперт подсчитал: цены в опте выросли с конца декабря до 10 января на 3%, а в розницу Минэкономики рекомендовало увеличить цены на 4%.

Артем Куюн отметил, что на динамику цен на рынке LPG-газа повлияли события в Казахстане, откуда Украина импортирует от 27% до 33% газа.

"Казахстан всегда был основной альтернативой России и Беларуси, а сегодня именно казахстанский канал попал под угрозу перекрытия, что может нарушить хрупкий баланс украинского рынка сжиженного газа", – говорит Артем Куюн.

По его словам, пока нет достоверной информации о ближайшем будущем экспорта газа из Казахстана. Но украинским трейдерам необходимо начать отработки возможных сценариев, включая полное прекращение отгрузок газа из этой страны.

"Поставки с запада окажутся дороже, но добавят к нынешним ценам не больше 1 грн/л, а при нехватке продукта у потребителей всегда останется альтернатива в виде бензина", – подытожил Артем Куюн.

Что может измениться за неделю

Прогнозы экспертов неутешительны: бензин и ДТ продолжат дорожать. Очередной толчок к росту цен дадут новые рекомендованные цены от Минэкономики, публикация которых ожидается 13 – 14 января. Геннадий Рябцев ожидает, что они вырастут в пределах 1 грн/л, то есть обычный, не премиальный бензин А-95 может стоить около 33 грн/л. Таких высоких цен на этот вид топлива в Украине еще не было.

Сергей Куюн более оптимистичен: по его оценке, рост будет не более чем на 30 – 40 коп./л, то есть цены могут вернуться к тем, которые были два месяца назад. "Главным фактором роста цен на топливо сейчас является нефть, – подчеркнул эксперт. – Но бензина и дизеля в Украине достаточно".

Артем Куюн все же считает маловероятным пессимистический сценарий с прекращением поставок газа из Казахстана. Он ожидает, что в ближайшие недели политическая ситуация в этой стране стабилизируется. А в Украине наконец начнет реализовываться потенциал снижения цен на автогаз. Эксперт напомнил: газ может подешеветь на 1 грн/л, то есть в среднем до 18 грн/л.