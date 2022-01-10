Импорт бензинов в 2021 году вырос на 16,5%, а общий баланс рынка увеличился на 12%

В 2021 г. импорт бензинов в Украину составил 1,28 млн т, что на 16,5% больше, чем на год раньше (1,099 млн т). Об этом сообщили в Консалтинговой группе "А-95" со ссылкой на оперативные данные.

Читайте также: Синтетический бензин Porsche eFuel производит на 85% меньше вредных выбросов

Белорусские НПЗ в 2021 г. нарастили отгрузки бензинов на 17% (на 146,5 тыс. т), до 1 млн т, тем самым сохранив свою долю в импорте бензинов на прошлогоднем уровне — 78%.

Наибольшие объемы поставок белорусского ресурса наблюдались во второй половине года: в августе было импортировано 129 тыс. т, в сентябре — 118 тыс. т, в октябре и декабре — по 123 тыс. т. Тогда как в остальные месяцы объем импорта из Беларуси колебался в пределах 70-100 тыс. т.

Крупнейшими поставщиками белорусских бензинов по итогам отчетного года выступили сети ОККО и WOG – 340 тыс. т (+36% к 2020 г.) и 171 тыс. т (+15,4%) соответственно. На UPG пришлось 107 тыс. т, что на 46% больше, чем по итогам 2020 года (73,2 тыс. т). "БРСМ-Нафта" (через "Катма групп") нарастила поставки белорусских бензинов с 83 тыс. т в позапрошлом году до 107 тыс. т в прошлом году.

Поставки из Литвы за отчетный 2021 год выросли на 10%, до 262 тыс. т, что позволило удержать 21%-ную долю в импорте бензинов на украинский рынок. Основными поставщиками стали компании WOG, ОККО и "Сокар Украина", которые импортировали 69 тыс. т, 51 тыс. т и 45 тыс. т соответственно. "АМИК Украина" поставила 32 тыс. т бензинов производства ORLEN.

В "А-95" ожидают, что суммарный баланс бензина в 2021 году составит 2,39 млн т, или на 12% больше, чем в 2020 году (2,14 млн т).

Напомним, баланс рынка автомобильных бензинов в 2020 г. вырос на 9,1% по сравнению с предыдущим годом – до 2 122,3 тыс. т. При этом внутреннее производство выросло на 12,7% – до 1 023 тыс. т, а импорт прибавил 5,9% и составила 1 099,4 тыс. т.