Хотя ДВС уже можно считать устаревшей техникой, автомобили с нефтяными двигателями продолжат ездить по дорогам мира еще не один год, поскольку переход на чистый электрический транспорт не может произойти мгновенно. На этом переходном этапе синтетическое топливо может стать отличным решением для машин с ДВС, поскольку оно почти не вредит экологии.

Компания Porsche вместе с плеядой партнеров работает над коммерциализацией жидкого топлива с минимальным углеродным следом, которое может продлить жизнь машин с двигателями внутреннего сгорания.

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Первые серьезные шаги в этом направлении немецкий автопроизводитель сделал в прошлом году, объявив о начале строительства в Чили коммерческого завода по производству углеродно-нейтрального метанола и бензина eFuel. Топливо eFuel – это синтетический бензин, который горит так же, как и традиционный, но имеет минимальное влияние на окружающую среду.

"Мы разрабатываем eFuel в качестве дополнения к электричеству", – сказал Ян Омштедт, руководитель проекта Porsche eFuel. Он объяснил, что это инновационный способ очистки нынешних транспортных средств с двигателем внутреннего сгорания, прежде чем их заменят электромобили. eFuel также можно использовать для питания классических автомобилей. Этот пункт особенно близок и дорог для Porsche, поскольку около 70% автомобилей, когда-либо выпущенных немецкой компанией, все еще на ходу.

Porsche сотрудничает с такими известными компаниями, как ExxonMobil, Siemens Energy, Enel, Gasco и другими в рамках этого проекта. На первом этапе работы чилийского завода его мощность составит около 130 000 литров eFuel в год, но уже в 2024 году объем должен составить 55 миллионов литров eFuel, а в 2026 году – 550 миллионов литров.

Фото: завод по производству синтетического топлива в Чили / Porsche

Как производится eFuel? Сильно упрощая процесс, его можно описать так: ветряные турбины вырабатывают электроэнергию, которая используется для расщепления воды на водород и кислород с помощью электролиза. Далее водород соединяется с углекислым газом, захваченным из воздуха, и синтезируется в метанол, который затем превращается в бензин. Но это еще не все. Этот производственный процесс также можно использовать для производства синтетического керосина.

В целом для производства литра eFuel, которое содержит около 9 кВт-ч энергии, нужно около 20 киловатт-часов возобновляемой энергии. Такие энергозатраты почти идентичны производству традиционного бензина на основе нефти.

Уже с 2022 года Porsche будет использовать eFuel для заправки своих трековых спорткаров, чтобы протестировать синтетический бензин в самых тяжелых условиях.