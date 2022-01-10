Імпорт бензинів 2021 року зріс на 16,5%, а загальний баланс ринку збільшився на 12%

У 2021 р. імпорт бензинів в Україну становив 1,28 млн т, що на 16,5% більше, ніж на рік раніше (1,099 млн т). Про це повідомили в Консалтинговій групі "А-95" з посиланням на оперативні дані.

Читайте також: Синтетичний бензин Porsche eFuel продукує на 85% менше шкідливих викидів

Білоруські НПЗ у 2021 р. наростили відвантаження бензинів на 17% (на 146,5 тис. т), до 1 млн т, тим самим зберігши свою частку в імпорті бензинів на торішньому рівні — 78%.

Найбільші обсяги постачання білоруського ресурсу спостерігалися у другій половині року: у серпні було імпортовано 129 тис. т, у вересні — 118 тис. т, у жовтні й грудні — по 123 тис. т. Тоді як у решту місяців обсяг імпорту з Білорусі коливався у межах 70–100 тис. т.

Найбільшими постачальниками білоруських бензинів за підсумком звітного року виступили мережі ОККО й WOG – 340 тис. т (+36% до 2020 р.) і 171 тис. т (+15,4%) відповідно. На UPG припало 107 тис. т, що на 46% більше, ніж за підсумками 2020 року (73,2 тис. т). "БРСМ-Нафта" (через "Катма Груп") наростила постачання білоруських бензинів з 83 тис. т позаторік до 107 тис. т торік.

Постачання з Литви за звітний 2021 рік зросли на 10%, до 262 тис. т, що дало змогу утримати 21%-у частку в імпорті бензинів на український ринок. Основними постачальниками стали компанії WOG, ОККО і "Сокар Україна", що імпортували 69 тис. т, 51 тис. т і 45 тис. т відповідно. "Амік Україна" постачила 32 тис. т бензинів виробництва ORLEN.

У "А-95" очікують, що сумарний баланс бензину 2021 року становитиме 2,39 млн т, або на 12% більше, ніж 2020 року (2,14 млн т).

Нагадаємо, баланс ринку автомобільних бензинів у 2020 р. зріс на 9,1% порівняно з попереднім роком – до 2 122,3 тис. т. При цьому внутрішнє виробництво зросло на 12,7% – до 1 023 тис. т, а імпорт додав 5,9% і становить 1 099,4 тис. т.