Бензин та дизель стрімко дорожчають, ціни наближаються до рекордних. Експерти не виключають, що звичайний А-95 може подорожчати до 33 гривень за літр. Ситуація з цінами на автомобільний газ також викликає чимало занепокоєння яке посилюється політичною нестабільністю у Казахстані.

В Україні знову дорожчає пальне. Зростання цін на бензин і дизель почалося ще перед Новим роком, але виявилося символічним – у межах 10 коп./л. а за новорічні та різдвяні свята вартість бензину зросла значно більше – на 1 грн/л. На цьому фоні стабільні ціни на автогаз – це вже хороша новина. В листопаді ціни на автогаз встановили рекорд подорожчання.

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Чому нафтопродукти дорожчали, незважаючи на "мертвий" сезон, і як можуть змінитись ціни до середини січня, розповіли експерти: директор "Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн, заступник директора Науково-технічного центру "Психея" Геннадій Рябцев та експерт ринку зрідженого газу Артем Куюн.

Що змінилося за тиждень

Міністерство економіки 4 січня опублікувало нові граничні рекомендовані ціни на бензин та дизпальне. Вони виявилися помітно вищими за попередні: на гривню за літр по бензину і на 66 коп./л по дизелю. Тепер максимальна ціна на "звичайний" бензин не повинна перевищувати 31,97 грн/л (+1 грн), на "звичайне" дизпальне – 30,82 грн/л (+66 коп.).

Рекомендації Мінекономіки посилили тренд на підвищення цін на бензин у низці регіонів, насамперед там, де велика частка дорогих АЗС, які торгують за максимальними прайсами. Так, наприклад, у Києві бензин А-95 подорожчав одразу на 94 грн/л, у Луганській області – на 93 коп./л. А от на Сумщині зростання цін на бензин А-95 становило лише 12 коп./л. У більшості областей ціни на бензин підвищилися на 35-40 коп./л.

Аналіз ситуації на ринку

Експерти називають подорожчання пального в роздробі загалом обґрунтованим, оскільки за грудень та початок січня виросли світові котирування на нафту більш ніж на 10%, а отже, подорожчали і бензин та дизель. А Україна, нагадаємо, імпортує до 80% нафтопродуктів.

"Наразі ціна нафти – 82 долари за барель, а місяць тому була 74 долари, зростання майже на 11%, – каже Сергій Куюн. – З огляду на місячний інтервал, необхідний на виробництво пального та його логістику, бачимо чергове зростання цін".

Як повідомив Сергій Куюн, в Україні роздрібні ціни у дорогих мережах АЗС, у яких прайси відповідають граничним, підвищилися до рекомендованих Міністерством економіки. Роздрібні мережі АЗС, що працюють в економ- та середньому сегментах, підвищили вартість пального в межах 0,2-1 грн/л. Зокрема, на станціях KLO бензини подорожчали на 30 коп./л, ДП – на 40 коп./л. Так, ціна на А-95 збільшилася до 31,29 грн/л, А-92 — до 30,99 грн/л, на ДП — до 29,99 грн/л. У мережі "Авантаж 7" на 50 коп./л зросли ціни на всі види пального: А-95 подорожчав до 29,45 грн/л, А-92 – до 28,45 грн/л, ДП – до 27,85 грн/л. "БРСМ-Нафта", BVS, Chipo, Motto та ще низку підвищили ціни в межах 0,2-1 грн/л.

Геннадій Рябцев все ж таки стверджує, що ціни в роздробі зростають випереджаючими темпами порівняно з оптовими. "Певних передумов для такого рішення Мінекономіки мало, адже нафта у світі лише в січні подорожчала на 4-6%, – говорить Геннадій Рябцев. – Це спекулятивне зростання, але воно вплинуло на вартість пального".

Експерт підрахував: ціни в опті підвищилися з кінця грудня до 10 січня на 3%, а в роздріб Мінекономіки рекомендувало збільшити ціни на 4%.

Артем Куюн наголосив, що на динаміку цін на ринку LPG-газу вплинули події в Казахстані, звідки Україна імпортує від 27% до 33% газу.

"Казахстан завжди був основною альтернативою Росії та Білорусі, а сьогодні саме казахстанський канал потрапив під загрозу перекриття, що може порушити крихкий баланс українського ринку зрідженого газу", – говорить Артем Куюн.

За його словами, поки що немає достовірної інформації про найближче майбутнє експорту газу з Казахстану. Але українським трейдерам необхідно розпочати відпрацювання можливих сценаріїв, включаючи повне припинення відвантажень газу із цієї країни.

"Постачання із заходу виявляться дорожчими, але додадуть до нинішніх цін не більше 1 грн/л, а за нестачі продукту у споживачів завжди залишиться альтернатива у вигляді бензину", – підсумував Артем Куюн.

Що може змінитися за тиждень

Прогнози експертів невтішні: бензин та ДП продовжать дорожчати. Черговий поштовх до зростання цін дадуть нові рекомендовані ціни від Мінекономіки, публікація яких очікується 13-14 січня. Геннадій Рябцев очікує, що вони підвищаться в межах 1 грн/л, тобто звичайний, не преміальний бензин А-95 може коштувати близько 33 грн/л. Таких високих цін на цей вид пального в Україні ще не було.

Сергій Куюн більш оптимістичний: за його оцінкою, зростання буде не більше ніж на 30-40 коп./л, тобто ціни можуть повернутися до тих, які були два місяці тому. "Головним фактором зростання цін на пальне зараз є нафта, – наголосив експерт. – Але бензину та дизеля в Україні достатньо".

Артем Куюн все ж таки вважає малоймовірним песимістичний сценарій із припиненням постачання газу з Казахстану. Він очікує, що найближчими тижнями політична ситуація в цій країні стабілізується. А в Україні нарешті почне реалізовуватися потенціал зниження цін на автогаз. Експерт нагадав: газ може подешевшати на 1 грн/л, тобто у середньому до 18 грн/л.