Как контролируют сдачу экзаменов "на права" в сервисных центрах МВД

С усилением контроля над сдачей экзаменов в сервисных центрах МВД получить “права” стало сложнее, однако будущие водители получить больше возможностей, чтобы обжаловать решение экзаменатора. Об этом рассказал заместитель начальника управления организации регистрационной деятельности и допуска водителей к управлению транспортными средствами Главного сервисного центра МВД Павел Ефименко.

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Машины сервисных центров МВД для сдачи практических экзаменов оборудованы четырьмя камерами наблюдения с фиксацией звука в салоне, трекером и фиксацией дорожной обстановки впереди и сзади. Камеры в салоне фиксируют положение рук, ног и лица кандидата в водители, рук, ног и лица экзаменатора сервисного центра МВД.

"Видео с каждого экзамена сохраняется на сервере. В случае, если лицо не удовлетворено результатом практического экзамена, она может его обжаловать, — рассказал Павел Ефименко. - В течение 10 дней после экзаменов можно обратиться с заявлением в региональный сервисный центр МВД той области, в которой проходила экзаменация. Также в течение 30 дней можно получить копии видеозаписи экзамена для обжалования решения экзаменатора. Ранее видео можно было получить только в течение трех рабочих дней с даты сдачи практического экзамена. Также это видео в рандомном порядке просматривают специалисты и осуществляют мониторинг".

Павел Ефименко также рассказал, как обустроены экзаменационные классы для проверки теоретических знаний. В частности речь идет о системах перекрестной видео фиксации с записью звука и системы блокировки удаленного доступа. На каждом автоматизированном рабочем месте в экзаменационном классе установлена подсистема Face ID. Перед началом экзамена кандидат в водители должен пройти процедуру идентификации и сфотографироваться в сервисном центре МВД. Во время прохождения тестов программа автоматически проводит проверку личности по фото.