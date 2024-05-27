Як контролюють складання іспитів "на права" у сервісних центрах МВС

З посиленням контролю над складанням іспитів у сервісних центрах МВС отримати “права” стало значно складніше. Водночас майбутні водії отримали більше можливостей, аби оскаржити рішення екзаменатора. Про це розповів заступник начальника управління організації реєстраційної діяльності та допуску водіїв до керування транспортними засобами Головного сервісного центру МВС Павло Єфіменко.

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Автівки сервісних центрів МВС для складання практичних іспитів обладнані чотирма камерами спостереження з фіксацією звуку в салоні, трекером та фіксацією дорожньої обстановки попереду і позаду. Камери в салоні фіксують положення рук, ніг та обличчя кандидата у водії, рук, ніг та обличчя екзаменатора сервісного центру МВС.

«Відео з кожного іспиту зберігається на сервері. У випадку, якщо особа не задоволена результатом практичного іспиту, вона може його оскаржити, — розповів Павло Єфіменко. — Упродовж 10 днів після іспитів можна звернутись із заявою до регіонального сервісного центру МВС тієї області, в якій проходив іспит.

Також протягом 30 днів можна отримати копії відеозапису іспиту для оскарження рішення екзаменатора. Раніше відео можна було отримати лише протягом трьох робочих днів з дати складання практичного іспиту. Водночас це відео в рандомному порядку переглядають спеціалісти та здійснюють моніторинг».

Павло Єфіменко також розповів, як облаштовані екзаменаційні класи для перевірки теоретичних знань. Зокрема йдеться про системи перехресної відеофіксації із записом звуку та системи блокування віддаленого доступу. На кожному автоматизованому робочому місці в екзаменаційному класі встановлена підсистема Face ID. Перед початком іспиту кандидат у водії має пройти процедуру ідентифікації та сфотографуватися у сервісному центрі МВС. Під час проходження тестів програма автоматично проводить перевірку особи по фото.