С момента его дебюта в прошлом году мы знаем достаточно много о Ferrari Purosangue.

Это достаточно мощный внедорожник, хотя мы еще не увидели, как итальянская чистокровная порода добивается своих возможностей на гоночном треке.

Читайте также: Легендарный Ferrari выставили на аукцион за 18 миллионов евро

По крайней мере, не в серийной форме, поскольку мы видели, как Purosangue ездит по гоночной трассе Fiorano раньше, пока все еще был завернут в камуфляж. Теперь четырехдверный Ferrari вернулся в полной форме, и его скорое пребывание на итальянском курсе было записано Varryx и опубликовано на YouTube.

Как вы видите на видео, Purosangue и его водитель не удержались во время теста на трассе. Несмотря на значительный дорожный просвет по сравнению с остальной линейкой Ferrari, он оставался под контролем. Звук работы всех 12 цилиндров являлся бонусом.

С активированным пусковым контролем Purosangue может разогнаться от нуля до первой сотни за 3,3 секунды. Это поразительное ускорение благодаря атмосферному 6,5-литровому двигателю V12 Purosangue, который может производить до 715 лошадиных сил, что делает его самым мощным Ferrari GT в истории.

Но поразительная производительность Purosangue на этом не заканчивается. Он может развивать максимальную скорость более 470 км/ч, а с полной остановки он может разгоняться до 300 км/ч менее чем за 15 секунд.

Такой уровень производительности, естественно, имеет высокую цену. Цена Purosangue начинается от 398 350 долларов США, что делает его одним из самых дорогих внедорожников на рынке.