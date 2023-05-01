З моменту його дебюту минулого року ми знаємо досить багато про Ferrari Purosangue.

Це досить потужний позашляховик, хоча ми ще не побачили, як італійська чистокровна порода досягає своїх можливостей на гоночному треку.

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Принаймні не у серійній формі, оскільки ми бачили, як Purosangue їздить гоночною трасою Fiorano раніше, коли ще був у камуфляжі. Тепер чотиридверний Ferrari повернувся у повній формі, і його швидке перебування на італійському курсі було записано Varryx і опубліковано на YouTube.

Як ви бачите на відео, Purosangue та його водій не стрималися під час тесту на трасі. Попри значний дорожній просвіт порівняно з рештою лінійки Ferrari, він залишався під контролем. Звук роботи всіх 12 циліндрів був бонусом.

З активованим пусковим контролем Purosangue може розігнатися від нуля до першої сотні за 3,3 секунди. Це вражаюче прискорення завдяки атмосферному 6,5-літровому двигуну V12 Purosangue, який може виробляти до 715 кінських сил, що робить його найпотужнішим Ferrari GT в історії.

Але вражаюча продуктивність Purosangue на цьому не закінчується. Він може розвивати максимальну швидкість понад 470 км на годину, а з повної зупинки він може розганятися до 300 км на годину менш ніж за 15 секунд.

Такий рівень продуктивності, природно, має високу ціну. Ціна Purosangue починається від 398 350 доларів США, що робить його одним із найдорожчих позашляховиків на ринку.