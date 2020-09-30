Интернет раздвинул границы локальных автобазаров вплоть до границ всей Украины. Выбирать подержанное авто можно дома, не вставая с любимого дивана. Но выдвигаться "в поле" все равно придется – чтобы потрогать наиболее интересные машины руками и возможно, в конце концов купить одну из них.

Смысл искать подержанную машину в отдаленном регионе возникает по нескольким причинам. Чаще всего это более широкое предложение в определенном сегменте авто или более низкие цены. Не исключается и случай, когда вы ищете какую-то редкую модель и она есть только в далеком от вас городе.

Иногда бывает смысл уехать в другой город, чтобы увидеть в реальности те модели, которые предлагаются, и какие на них цены.

Отправляться лучше всего не общественным транспортом, а автомобилем, при том – не наедине, а в составе команды. Собственно, об этом ниже, вместе с другими советами.

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Как купить машину в чужом городе

Продумайте стратегию. Чтобы сэкономить средства, соберите больше вариантов машин в том городе (районе). Проложите оптимальный маршрут, например, от наименее вероятного варианта покупки до более вероятного. Придется напомнить вам о соблюдении определенной секретности, ведь в вашем путешествии при вас будет немаленькая сумма наличных. Из этих же соображений не стоит заявлять продавцам, что вы будете покупать машину, лучше сказать, что едете сначала посмотреть ее.

Диагностика на СТО. Еще из дома, дистанционно, выясните адреса региональных мастерских, где вам сделают диагностику машины, которая вам понравится. Конечно, диагностировать каждую вам не будет нужды, поэтому конкретно бронировать время для всех машин не стоит. С другой стороны, чтобы очередь на СТО не задержала вас в чужом городе на сутки, выясните, насколько трудно попасть к диагносту “на прием” и возможно, договоритесь о времени для проверки одной машины.

О визите на СТО в чужом городе надо договориться заранее, ведь можно наткнуться на большую очередь.

Соберите команду. Одному покупать машину дов чужой город лучше не ехать. Соберите команду друзей, в которую надо включить эксперта – знатока данной модели и второго водителя, который будет гнать купленную машину домой (в случае если вы сами как водитель неопытны).

Ничего не забыть перед выездом: паспорт будущего владельца, его идентификационный код, права, деньги. Хорошо было бы взять компрессор для накачки шин, универсальный баллонный ключ, огнетушитель, аптечку – ведь с момента покупки отвечать за машину будете вы. Очень желательно прихватить надежный буксирный трос, ведь реальное техническое состояние только что приобретенной машины может выясниться уже по дороге домой.

Забронируйте время для перерегистрации в местном сервисном центре МВД. Даже если покупка не сложится, это лишним не будет - ведь "сегодня на сегодня" СЦ МВД не принимают.

После расчета и оформления документов еще раз поговорите с предыдущим владельцем о состоянии автомобиля. Выясните, когда меняли масла в двигателе и трансмиссии, тормозную и охлаждающую жидкость, ремни ГРМ, свечи, колодки тормозов. Конечно, если это не реальный собственник, а перекупщик, попытка завести такой разговор будет напрасной.

При оформлении покупки в нотариальной конторе можно заодно попроситься в отдельную комнату, где состоится расчет с продавцом.

Как ехать домой

Перед выездом в обратном направлении еще раз проверьте уровни масла, рабочих жидкостей, давление в шинах, работу светотехники. Для начала залейте не более половины бака топлива.

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Выясните вопрос страховки – была ли она у предыдущего владельца, будет ли она действовать во время вашего перегона. Возможно, есть смысл приобрести страховку сразу на месте оформления покупки.

Маршрут домой преодолевайте двумя машинами, ведь нельзя исключать отказа приобретенного авто в пути. При этом первые 50-100 км двигайтесь с осторожностью, не быстрее 60-80 км/ч, не совершая рискованных маневров, обгонов, резких торможений. Одновременно прислушивайтесь к работе машины, в первую очередь – ходовой части, ведь ее неисправность может привести к аварии.

Выезжая в чужой город, заранее договоритесь о встрече с продавцами нескольких машин, чтобы не заводить знакомства там, где можно наткнуться на мошенников

После первых десятков километров советуем остановиться и снова проинспектировать основные системы: масло в двигателе, уровень антифриза и “тормозухи” (помните, что открывать пробку радиатора или расширительного бачка “на горячую” очень опасно). Проверку надо сделать, чтобы избежать, например, аварийной остановки двигателя из-за недостатка смазки или антифриза.

Рекомендация Авто24

Перед тем, как занести определенное авто из далекого города в список возможных покупок, попробуйте составить впечатление о продавце. Это очень важный момент, с которым легко разобраться при непосредственном контакте (не понравился вам продавец – до свидания!), но который может стать неприятным сюрпризом после путешествия в полтысячи “кэмэ” в одну сторону. Между тем, от личности продавца зависит много важных нюансов: не обманывает ли он вас, говоря о состоянии и прошлом машины, насколько грамотно и аккуратно эксплуатировал ее, насколько готов торговаться, наконец, не создаст ли вам неприятностей при расчете и оформлении покупки. Поэтому во время телефонного разговора задайте каждому продавцу несколько неудобных вопросов относительно машины и попробуйте проанализировать, насколько искренне он на них отвечает – это поможет вам составить представление о моральных качествах человека.

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