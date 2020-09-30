Інтернет розсунув межі локальних автобазарів аж до кордонів всієї України. Вибирати вживане авто можна удома, не залишаючи улюбленого дивана. Але вирушати "у поле" все одно доведеться – аби помацати найбільш цікаві машини руками і можливо, врешті-решт купити одну з них.

Сенс шукати вживану машину у віддаленому регіоні виникає з кількох причин. Найчастіше це ширша пропозиція у певному сегменті авто або нижчі ціни. Не виключається й випадок, коли ви шукаєте якусь рідкісну модель і вона є лише у далекому від вас місті.

Іноді буває сенс виїхати до іншого міста, аби побачити в реальності ті моделі, які пропонуються, і які на них ціни.

Вирушати краще за все не громадським транспортом, а автівкою, причому не наодинці, а у складі команди. Власне, про це нижче, разом з іншими порадами.

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Як купити машину в чужому місті

Продумайте стратегію . Аби заощадити кошти, зберіть більше варіантів машин у тому місті (районі). Прокладіть оптимальний маршрут, наприклад, від найменш ймовірного варіанту покупки до більш ймовірного. Доведеться нагадати вам про дотримування певної секретності, адже у вашій мандрівці при вас буде чималенька сума готівки. З цих же міркувань не варто заявляти продавцям, що ви будете купувати машину, краще сказати, що їдете спочатку подивитися її.

Діагностика на СТО. Ще з дому, дистанційно, з’ясуйте адреси регіональних майстерень, де вам зроблять діагностику машини, яку ви вподобаєте. Звісно, діагностувати кожну вам не буде потреби, тому конкретно бронювати час для всіх машин не варто. З іншого боку, аби черга на СТО не затримала вас у чужому місті на добу, з’ясуйте, наскільки важко потрапити до діагноста “на прийом” і можливо, домовтеся про час для перевірки однієї машини.

Про візит на СТО в чужому місті треба домовитися заздалегідь, адже можна натрапити на велику чергу.

Зберіть команду . Одному купувати машину до чужого міста краще не їхати. Зберіть команду друзів, до якої треба включити експерта – знавця даної моделі і другого водія, який гнатиме куплену машину додому (у випадку якщо ви самі як водій недосвідчені).

Нічого не забути перед виїздом: паспорт майбутнього власника, його ідентифікаційний код, права, гроші. Добре було б взяти компресор для накачування шин, універсальний балонний ключ, вогнегасник, аптечку – адже з моменту покупки відповідати за машину будете ви. Дуже бажано прихопити надійний буксирний трос, адже реальний технічний стан щойно придбаної машини може з’ясуватися вже по дорозі додому.

Забронюйте час для переєстрації у місцевому Сервісному центрі МВС. Навіть якщо угода не складеться, це зайвим не буде – адже “сьогодні на сьогодні” СЦ МВС не приймають.

Після розрахунку і оформлення документів ще раз поговоріть з попереднім власником про стан автомобіля. З’ясуйте, коли міняли оливи у двигуні та трансмісії, гальмівну та охолоджувальну рідину, ремені ГРМ, свічки, колодки гальмів. Звісно, якщо це не реальний власник, а перекупник, спроба завести таку розмову буде марною.

При оформленні купівлі-продажу варто попроситись в окрему кімнату, де відбудеться розрахунок з продавцем.

Як їхати додому

Перед виїздом у зворотньому напрямку ще раз перевірте рівні оливи, робочих рідин, тиск у шинах, роботу світлотехніки. Для початку залийте не більше половини баку палива.

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З’ясуйте питання страховки – чи була вона у попереднього власника, чи буде вона діяти під час вашого перегону. Можливо, є сенс придбати страховку відразу на місці оформлення покупки.

Маршрут додому долайте двома машинами, адже не можна виключати відмови придбаного авто в дорозі. При цьому перші 50 – 100 км рухайтеся з обережністю, не швидше 60 – 80 км/год, не здійснюючи ризикованих маневрів, обгонів, різких гальмувань. Одночасно прислуховуйтесь до роботи машини, в першу чергу – ходової частин, адже її несправність може привести до аварії.

Виїжджаючи до чужого міста, заздалегідь домовтеся про зустріч із продавцями кількох машин, щоби не заводити знайомства там, де можна натрапити на шахраїв

Після перших десятків кілометрів радимо зупинитися і знову проінспектувати основні системи: мастило у двигуні, рівень антифризу та “тормозухи” (пам’ятайте, що відкривати пробку радіатора чи розширювального бачка “на гарячу” дуже небезпечно). Перевірку треба зробити, щоб уникнути, наприклад, аварійної зупинки двигуна через нестачу мастила або антифризу.

Рекомендація Авто24

Перед тим, як занести певне авто з далекого міста у список можливих покупок, спробуйте скласти враження про продавця. Це дуже важливий момент, з яким легко розібратися при безпосередньому контакті (не сподобався вам продавець – до побачення!), але який може стати неприємним сюрпризом після мандрівки у півтисячі “кеме” в один бік. Між тим, від особи продавця залежить багато важливих нюансів: чи не обманює він вас, говорячи про стан та минуле машини, наскільки грамотно та акуратно експлуатував її, наскільки готовий торгуватись, нарешті, чи не створить вам неприємностей при розрахунку та оформленні покупки. Тому під час телефонної розмови задайте кожному продавцеві кілька незручних питань щодо автівки і спробуйте проаналізувати, наскільки щиро він на них відповідає – це допоможе вам скласти уяву про моральні якості людини.

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