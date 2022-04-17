Это возможно, хотя и не так просто, как раньше.

После начала российского вторжения в Украину салоны новых авто опустели. Некоторые автоимпортеры отдали автомобили на нужды ВСУ, другие вывезли в более безопасные регионы. Были и такие машины, которые украли орки. Однако уже со второй половины марта автодилеры приступили к работе. Правда, в ограниченном режиме.

В некоторых регионах, далеких от районов боевых действий, ситуация почти не изменилась: закупленные дилерами автомобили сохранились. Правда, до войны существовал дефицит наиболее популярных моделей, поэтому таких вариантов осталось немного.

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В любом случае при желании купить новое авто нужно звонить по телефону дилерам конкретной марки. Впрочем, сделать это можно за полную сумму, конечно, в гривне. Если у вас на руках валюта, ее можно обменять в банке или в обменнике – сейчас валютные операции уже разрешены.

Кредитные программы и финансовые предложения банков на покупку автотранспорта были временно прекращены.

А вот зарегистрировать авто и получить номера в салоне можно, но не всегда. Некоторые салоны готовы предложить клиентам услугу регистрации нового авто в СЦ МВД (т.е. вы действительно получите машину уже с техпаспортом и “на номерах”), другие берутся лишь обеспечить помощь со скорейшим оформлением при персональном присутствии клиента в Сервисном центре. То есть, заключив договор купли-продажи с автосалоном (а именно этот документ и делает покупателя законным владельцем авто), клиент имеет право выехать на дорогу с временными (красными) номерными знаками и провести последующую регистрацию. Правда, услуга дистанционной записи (так называемая “электронная очередь”) в Сервисном центре временно не работает, поэтому нужно идти в “живую" очередь”.