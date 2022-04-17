Це можливо, хоча й не так просто, як раніше.

Після початку російського вторгнення в Україну салони нових авто спорожніли. Деякі автоімпортери віддали автомобілі на потреби ЗСУ, інші – вивезли у більш безпечні регіони. Були й такі машини, які вкрали орки. Однак вже з другої половини березня автодилери почали працювати. Звісно, в обмеженому режимі.

У деяких регіонах, які далеко від районів бойових дій, ситуація майже не змінилась: закуплено дилерами автомобілі збереглися. Щоправда, і до війни існував дефіцит найбільш популярних моделей, тому таких варіантів залишилось небагато.

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У будь-якому випадку при бажанні купити нове авто треба телефонувати до дилерів конкретної марки. Втім, зробити це можна за повну суму, звичайно ж, в гривні. Якщо у вас на руках валюта, її можна обміняти в банку чи обміннику – зараз валютні операції вже дозволені.

Кредитні програми та фінансові пропозиції банків для купівлі автотранспорту були тимчасово припинені.

А от зареєструвати авто й отримати "номери" в салоні можна, але не завжди. Деякі салони готові запропонувати клієнтам послугу реєстрації нового авто у СЦ МВС (тобто, ви справді отримаєте машину вже з техпаспортом та "на номерах"), інші беруться лише забезпечити допомогу з якнайшвидшим оформленням за умови персональної присутності клієнта у Сервісному центрі. Тобто, уклавши договір купівлі-продажу з автосалоном (а саме цей документ і робить покупця законним власником авто), клієнт має право виїхати на дорогу з тимчасовими ("червоними") номерними знаками й провести подальшу реєстрацію. Щоправда, послуга дистанційного запису (так звана "електронна черга") в Сервісному центрі тимчасово не працює, тож треба йти в "живу" чергу.