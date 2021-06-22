Эксперты Страхового института дорожной безопасности (IIHS) подняли статистику по авариям в США за 10 лет (с 2009 по 2019 годы) и сравнили эти данные с легализацией марихуаны в каждом конкретном штате. Поэтому имеем интересные цифры и информацию для размышления.

Подробный отчет занимает 25 страниц, но суть его сводится к следующему: в регионах с легализированными легкими наркотиками уровень ДТП с пострадавшими в среднем выше на 6,6%, а с погибшими – на 2,3%. Аналогичные показатели для мест, где марихуану разрешено не только потреблять, но и продавать – 5,9% и 3,8% соответственно.

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Впрочем, эксперты IIHS отмечают, что категорически воспринимать результаты исследования не стоит: на аварийность в каждом случае влияет множество факторов, и легализация марихуаны – лишь один из них. То есть связь между законностью марихуаны и количеством тяжелых ДТП хоть и есть, но назвать ее прямой тоже нельзя.

Если же отложить лирику, вывод очевиден: нельзя садиться за руль под воздействием любого типа одурманивающих препаратов – ни алкоголя, ни марихуаны ни даже сильнодействующих лекарств. Страны и континенты в этом случае значения не имеют.