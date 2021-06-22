Експерти Страхового інституту дорожньої безпеки (IIHS) підняли статистику по аваріях в США за 10 років (з 2009 по 2019) і порівняли ці дані з легалізацією марихуани в кожному конкретному штаті. Тож маємо цікаві цифри та інформацію до міркування.

Докладний звіт займає 25 сторінок, але суть його зводиться до наступного: в регіонах з легалізованим легким наркотиком рівень ДТП з постраждалими в середньому вище на 6,6%, а з загиблими – на 2,3%. Аналогічні показники для місць, де марихуану дозволено не тільки споживати, але й продавати – 5,9% і 3,8% відповідно.

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Втім, експерти IIHS наголошують, що категорично сприймати результати дослідження не варто: на аварійність в кожному випадку впливає безліч факторів, і легалізація марихуани – лише один з них. Тобто зв’язок між законністю марихуани та кількістю важких ДТП хоч і є, але назвати його прямим теж не можна.

Якщо ж відкласти лірику, висновок очевидний: не можна сідати за кермо під впливом будь-якого типу задурливих препаратів – ані алкоголю, ані марихуани або навіть сильнодійних ліків. Країни та континенти в цьому випадку значення не мають.