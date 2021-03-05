От наклеек на бампере, кузове или окнах довольно трудно избавиться. Эта статья поможет удалить стикеры, не оставляя следов.

Возможно, вы приобрели транспортное средство с наклейками на бампере или когда-то наклеили их сами, а теперь жалеете об этом решении. Независимо от причины, удаление наклеек может оказаться сложным, особенно если они длительное время находились на поверхности авто и "прикипели" к машине под воздействием дождя и солнца.

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Чтобы сделать все правильно, придется вооружиться терпением, поскольку этот процесс достаточно скучный, даже когда он хорошо подготовлен.

Надлежащие инструменты и химикаты

Для начала, следует найти нужные инструменты и химикаты для работы. Прежде всего, понадобится пластиковый скребок. Также пригодится пара полотенец из микрофибры, средство для снятия клея, моющие средства для автомобилей и фен (промышленный, строительный). Для работы с феном может также понадобиться удлинитель.

Как и во всех случаях, когда задействованы химические вещества, убедитесь, что вы делаете это на улице или в хорошо проветриваемом помещении.

Предыдущая мойка

Нужно очистить транспортное средство или хотя бы участок, где размещена наклейка. Пыль, грязь и другие частицы могут препятствовать процессу и вызвать нежелательные царапины.

Нагрейте поверхность

Следующим шагом является нагрев наклейки с помощью фена. Также можно использовать тепловую пушку, но поскольку она создает более высокие температуры, чем фен, следует держать ее на несколько сантиметров дальше, чтобы избежать повреждения краски.

Если ни один из этих вариантов недоступен, можно замочить полотенце в горячей воде и приложить к наклейке, однако это будет менее эффективно и дольше. Во всяком случае понадобится немного времени, чтобы разогреть клей, на котором держится наклейка.

Снимите наклейку

Здесь пригодится пластиковый скребок. Если такого не нашлось, его можно заменить старой пластиковой карточкой или даже использовать собственные ногти. Даже после предыдущих процедур, снять наклейку быстро не получится, поэтому действуйте медленно и осторожно, чтобы избежать царапин.

Удалите остатки клея

Независимо от того, насколько хорошо был прогрет участок или насколько тщательно вы отклеивали наклейку, часть этого надоедливого липкого остатка все равно останется на поверхности. Здесь пригодится средство для снятия клея. Заменить его можно легендарным средством WD-40, которое не повредит краску или окна автомобиля.

Распылите немного на полотенце из микроволокна, затем приложите его к остаткам и дайте ему просочиться минуту-две. Далее, с помощью чистого конца полотенца, удалите остатки и повторите процесс, если это необходимо.

Наконец, очищенную от наклейки поверхность следует еще раз хорошо помыть, чтобы удалить все следы наклейки и очистительного процесса.