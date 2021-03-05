Наклейок на бампері, кузові чи вікнах досить важко позбутися. Ця стаття допоможе видалити стікери, не залишаючи слідів.

Можливо, ви придбали транспортний засіб з наліпками на бампері або ж колись наклеїли їх самі, а тепер шкодуєте про це рішення. Незалежно від причини, видалення наклейок може виявитись складним, особливо якщо вони тривалий час знаходились на поверхні авто і “прикипіли” до машини під впливом дощу і сонця.

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Щоб зробити усе правильно, доведеться озброїтися терпінням, оскільки цей процес є досить нудним, навіть коли він добре підготовлений.

Належні інструменти та хімікати

Для початку, слід знайти потрібні інструменти та хімікати для роботи. Перш за все, знадобиться пластиковий скребок. Також стане в нагоді пара рушників з мікрофібри, засіб для зняття клею, миючі засоби для автомобілів та фен (промисловий, будівельний). Для роботи з феном може також знадобитись подовжувач.

Як і у всіх випадках, коли задіяні хімічні речовини, переконайтеся, що ви робите це на вулиці або в добре провітрюваному приміщенні.

Попередня мийка

Слід почистити транспортний засіб або принаймні ділянку, де розміщено наліпку. Пил, бруд та інші частинки можуть перешкоджати процесу та спричинити небажані подряпини.

Нагрійте поверхню

Наступним кроком є ​​нагрівання наклейки за допомогою фена. Також можна використовувати теплову гармату, але оскільки вона створює більш високі температури, ніж фен, слід тримати її на кілька сантиметрів далі, щоб уникнути пошкодження фарби.

Якщо жоден із цих варіантів недоступний, можна замочити рушник у гарячій воді та прикласти до наліпки, однак але це буде менш ефективно і довше. У бідь-якому випадку знадобиться трохи часу, аби розігріти клей, на якому тримається наліпка.

Зніміть наклейку

Тут стане в нагоді пластиковий скребок. Якщо такого не знайшлось, його можна замінити старою пластиковою карткою або навіть використовувати власні нігті. Навіть після попередніх процедур, зняти наліпку швидко не вийде, тому дійте помалу і обережно, щоб уникнути подряпин.

Видаліть залишки клею

Незалежно від того, наскільки добре була прогріта ділянка чи наскільки ретельно ви відклеювали наліпку, частина цього надокучливого липкого залишку все одно залишиться на поверхні. Тут стане в нагоді засіб для зняття клею. Замінити його також можна легендарним засобом WD 40, який не пошкодить фарбу або вікна автомобіля.

Розпиліть трохи на рушник з мікроволокна, потім прикладіть його до залишків і дайте йому просочитись хвилину-дві. Далі, за допомогою чистого кінця рушника, видаліть залишки та повторіть процес, якщо це необхідно.

Нарешті, очищену від наліпки поверхнію слід ще раз добре помити, щоб видалити усі сліди наліпки та очисного процесу.