Рынок наполнился топливом на Западе и Юге Украины и остается дефицитным в центральных, восточных и северных областях.

1 июля некоторые сети АЗС заявили об отмене лимитов на отпуск топлива “в одни руки”, однако топливный рынок наполнен неравномерно и говорить о том, что топливный кризис в Украине закончился, преждевременно.

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По словам директора по маркетингу “БРСМ-Нафта” Александра Мельничука на Западе и Юге Украины дефицита топлива почти нет, поскольку поставка ресурса, который завозится в страну автомобильным транспортом, идет через западную границу или через речные порты Измаила и Рени, которые находятся на юге Одесской области. Много топлива, ввезенного в Украину, сливается именно в этих регионах, из-за чего там даже исчезли очереди на АЗС.

“Что касается Центра и Востока страны, то там дефицит есть. И следующим шагом должно стать наполнение именно этих областей. Не на всех заправках есть все виды топлива, они появляются один или два и даже сейчас есть очереди”, – говорит Мельничук.

Аналитик отраслевого издания “НафтоРинок” Александр Сиренко отмечает, что ситуация с поставками улучшилась у небольших региональных сетей, которые даже начали снижать цены на дизельное топливо. “Это может привести к тому, что крупные сети потеряют часть клиентов, которые пойдут в региональные сети. Конкуренция сделает свое дело”, – говорит Сиренко.

Основатель группы “Прайм” Дмитрий Леушкин говорит, что сейчас началась уборочная кампания и увеличился спрос на топливо у аграриев.

“По моим ощущениям рынок наполнен на 75%. Если взять западные регионы, то они наполнены на 90%, а Восток и Север на 60 – 65%. И это объективно, поскольку туда возить дольше. Такая ситуация будет продолжаться достаточно длительный период, поскольку ранее вся логистика нефтепродуктов в Украине была построена на железнодорожных поставках к крупным нефтебазам, откуда топливо распределялось на АЗС бензовозами. Сейчас же все возиться либо через западную границу, либо с Юга”, – говорит Леушкин.