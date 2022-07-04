Ринок наповнився паливом на заході та півдні України та залишається дефіцитним у центральних, східних та північних областях.

1 липня деякі мережі АЗС заявили про відміну лімітів на відпустку палива "в одні руки", проте паливний ринок наповнений нерівномірно і говорити про те, що паливна криза в Україні закінчилася передчасно.

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За словами директора з маркетингу "БРСМ-Нафта" Олександра Мельничука на заході та півдні України дефіциту палива майже немає, оскільки постачання ресурсу, який завозиться в країну автомобільним транспортом, йде через західний кордон або через річкові порти Ізмаїл та Рені, які знаходяться на півдні Одеської області. Багато пального ввезеного в Україну зливається саме в цих регіонах, через що там навіть зникли черги на АЗС.

"Що стосується Центру та Сходу країни, то там дефіцит є. І наступним кроком має стати наповнення саме цих областей. Не на всіх заправках є всі види палива, вони з'являються один чи два і навіть зараз є черги", - каже Мельничук.

Аналітик галузевого видання "НафтоРинок" Олександр Сіренко зазначає, що ситуація з постачанням покращалась у невеликих регіональних мереж, які навіть почали знижувати ціни на дизельне паливо. "Це може призвести до того, що великі мережі втратять частину клієнтів, які підуть до регіональних мереж. Конкуренція зробить свою справу", - каже Сіренко.

Засновник групи "Прайм" Дмитро Леушкін каже, що наразі розпочалася збиральна компанія та збільшився попит на паливо у аграріїв.

"За моїми відчуттями ринок наповнений на 75%. Якщо взяти західні регіони, то вони наповнені на 90%, а схід і північ на 60-65%. І це об'єктивно, оскільки туди возити довше. Така ситуація триватиме досить тривалий період, оскільки раніше вся логістика нафтопродуктів в Україні була побудована на залізничних постачаннях до великих нафтобаз, звідки паливо розподілялося на АЗС бензовозами. Зараз же все возитися або через західний кордон або з півдня", - каже Леушкін.