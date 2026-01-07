Как менялись цены на подержанные автомобили в Украине за 2025 год

Украинский вторичный авторынок в 2025 году прошел без резких обвалов, но с заметными колебаниями в отдельных сегментах. Аналитики Института исследований авторынка, опираясь на данные агрегатора Automoto.ua, проанализировали около трех миллионов объявлений и сформировали условный ценовой индекс, который хорошо показывает общие тренды года.

Общая картина: рынок держался

В течение 2025 года средняя цена легковых авто на вторичном рынке колебалась в достаточно узком коридоре - от 5700 до 6100 долларов. Минимум пришелся на февраль, когда средняя стоимость опускалась до около 5700 долларов. Далее рынок постепенно отыграл падение, а во второй половине года цены стабилизировались вблизи отметки 6000 долларов.

Такая динамика свидетельствует об общем равновесии: спрос и предложение в целом сбалансировались, несмотря на экономические факторы, сезонность и изменение предпочтений покупателей. В то же время за "средней температурой" скрываются интересные сдвиги в сегментах по типу топлива.

Топливо имеет значение: где был рост

Самые заметные ценовые движения в 2025 году показали автомобили с альтернативными типами привода - гибриды и электромобили. Именно они стали драйверами роста средних цен.

Гибриды: немного, но дорого

Сегмент гибридных авто остается относительно небольшим, и это напрямую влияет на цены. В течение года средняя стоимость гибридов держалась на высоком уровне - около 15 900 долларов еще на старте года и без резких проседаний в дальнейшем.

Спрос на такие авто поддерживали сразу несколько факторов. С одной стороны - подорожание традиционного топлива, с другой - желание покупателей уменьшить расходы, не переходя полностью на электротягу. Для многих гибрид стал компромиссом между бензином и "чистым" электричеством.

Электромобили: эффект ожидания

Электромобили в 2025 году жили в режиме постоянного ожидания изменений. Обсуждение возможного возврата НДС на импорт "электричек" разогревало спрос еще с лета. Покупатели пытались успеть приобрести авто до потенциального подорожания, а продавцы - соответственно корректировали цены.

В результате средние цены на электромобили росли волнообразно, особенно во второй половине года, когда тема налогов стала ключевой для рынка.

Комментарий эксперта

В начале 2026 года индекс цен на электромобили фактически еще выше, чем в итоговых графиках за 2025-й. Часть продавцов ждала 1 января, чтобы добавить наценку. Но есть другая сторона медали - перенасыщение. Только в декабре в Украину завезли более 30 тысяч электромобилей, а это объем на несколько месяцев вперед. Когда предложения много, начинается торг. В ближайшие месяцы увидим, кто готов ждать, а кто - снижать цену".

Не исключен и третий сценарий: рынок просто привыкнет к новым уровням цен, а основное движение будет происходить уже за счет внутренних перепродаж, ведь импортных запасов может хватить надолго.

Итоги года

2025-й для вторичного авторынка стал годом без шоков, но с четкими сигналами изменений. Классические бензиновые и дизельные авто удерживали относительную стабильность, тогда как гибриды и электромобили постепенно подтягивали средние цены вверх.

В 2026 году рынок вошел в фазу адаптации к новым условиям. И главный вопрос уже не в том, будут ли расти цены, а в том, где именно сформируется новый баланс между спросом, перенасыщенным предложением и ожиданиями продавцов.