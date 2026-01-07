Як змінювались ціни на вживані авто в Україні у 2025 році

Український вторинний авторинок у 2025 році пройшов без різких обвалів, але з помітними коливаннями в окремих сегментах. Аналітики Інституту досліджень авторинку, спираючись на дані агрегатора Automoto.ua, проаналізували близько трьох мільйонів оголошень і сформували умовний ціновий індекс, який добре показує загальні тренди року.

Загальна картина: ринок тримався

Протягом 2025 року середня ціна легкових авто на вторинному ринку коливалася у досить вузькому коридорі — від 5700 до 6100 доларів. Мінімум припав на лютий, коли середня вартість опускалася до близько 5700 доларів. Далі ринок поступово відіграв падіння, а у другій половині року ціни стабілізувалися поблизу позначки 6000 доларів.

Така динаміка свідчить про загальну рівновагу: попит і пропозиція в цілому збалансувалися, попри економічні чинники, сезонність і зміну вподобань покупців. Водночас за «середньою температурою» приховуються цікаві зрушення у сегментах за типом пального.

Пальне має значення: де було зростання

Найпомітніші цінові рухи у 2025 році показали автомобілі з альтернативними типами приводу — гібриди та електромобілі. Саме вони стали драйверами зростання середніх цін.

Гібриди: небагато, але дорого

Сегмент гібридних авто залишається відносно невеликим, і це напряму впливає на ціни. Упродовж року середня вартість гібридів трималася на високому рівні — близько 15 900 доларів ще на старті року й без різких просідань надалі.

Попит на такі авто підтримували одразу кілька факторів. З одного боку — подорожчання традиційного пального, з іншого — бажання покупців зменшити витрати, не переходячи повністю на електротягу. Для багатьох гібрид став компромісом між бензином і «чистою» електрикою.

Електромобілі: ефект очікування

Електромобілі у 2025 році жили в режимі постійного очікування змін. Обговорення можливого повернення ПДВ на імпорт «електричок» розігрівало попит ще з літа. Покупці намагалися встигнути придбати авто до потенційного подорожчання, а продавці — відповідно коригували ціни.

У результаті середні ціни на електромобілі зростали хвилеподібно, особливо в другій половині року, коли тема податків стала ключовою для ринку.

Коментар експерта

На початку 2026 року індекс цін на електромобілі фактично ще вищий, ніж у підсумкових графіках за 2025-й. Частина продавців чекала 1 січня, щоб додати націнку. Але є інший бік медалі — перенасичення. Лише у грудні в Україну завезли понад 30 тисяч електромобілів, а це обсяг на кілька місяців наперед. Коли пропозиції забагато, починається торг. У найближчі місяці побачимо, хто готовий чекати, а хто — знижувати ціну».

Не виключений і третій сценарій: ринок просто звикне до нових рівнів цін, а основний рух відбуватиметься вже за рахунок внутрішніх перепродажів, адже імпортних запасів може вистачити надовго.

Підсумки року

2025-й для вторинного авторинку став роком без шоків, але з чіткими сигналами змін. Класичні бензинові та дизельні авто утримували відносну стабільність, тоді як гібриди й електромобілі поступово підтягували середні ціни вгору.

У 2026 році ринок увійшов у фазу адаптації до нових умов. І головне питання вже не в тому, чи зростатимуть ціни, а в тому, де саме сформується новий баланс між попитом, перенасиченою пропозицією та очікуваннями продавців.