Lexus GX построен на той же платформе, что и Toyota Tacoma.

В Сети появились изображения пикапа на базе нового внедорожника Lexus GX 550. Автор этих рендеров – независимый дизайнер, известный в социальных сетях под никнеймом Theottle.

Читайте также: Lexus представил новый крупный кроссовер TX для Северной Америки

За основу он взял недавно представленный Lexus GX, в основе которого лежит платформа TNGA-F, та самая, на которой построен и пикап Toyota Tacoma. Художник «скрестил» новый GX из Tacoma, нарисовав первую грузовую платформу от второй. Впрочем, пикап существует только на бумаге и информации о разработке такого автомобиля нет.

GX нового поколения базируется на рамной архитектуре, которая, кроме Tacoma, известна по «старшему» LX, Toyota Land Cruiser 300, Sequoia и Tundra. Впереди у внедорожника подвеска на двойных поперечных рычагах, сзади – неразрезной мост. Привод – постоянный полный с межосевым дифференциалом Torsen.

На независимых рендерах Lexus GX изображен с платформой пикапа Tacoma в версии TRD Sport PreRunner 2024 года. Итак, получился больший пикап премиум-класса, который, по мнению AutoEvolution, вполне мог стать востребованным на рынке США.

О планах Toyota по запуску дорогого пикапа под брендом Lexus нет никакой информации. Зато есть неудачные примеры других автопроизводителей, в частности Mercedes-Benz, снявший с производства свой пикап X-Class только через несколько лет после запуска из-за непопулярности.

Более того, в арсенале Toyota уже есть роскошный пикап – Tundra Capstone. Он был представлен в начале прошлого года: от стандартной Тундры отличается расширенным набором базового оборудования, особым декором, безальтернативной гибридной силовой установкой i-Force Max и «длинной» четырехдверной кабиной. У него 22-дюймовые диски, а в салоне – вставки из натурального американского ореха и двухцветная перфорированная кожа.