Lexus TX дебютирует с тремя рядами сидений, тремя силовыми агрегатами и мощностью до 406 л.с. Модели TX 350 и TX 500h поступят в продажу в США нынешней осенью.

Lexus TX будет иметь три доступных силовых агрегата и четыре варианта комплектации на момент запуска.

Читайте также: Представлен новый Lexus GX: он станет основой для будущих электромобилей компании

TX 350 будет использовать 2,4-литровый рядный четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом, развивающий 275 лошадиных сил. Он доступен в конфигурациях с передним и полным приводом. TX 500h будет только с Direct4 AWD и в комплектации F Sport Performance, оснащаться 2,4-литровым гибридным силовым агрегатом, выдающим 366 л.с. В TX550h+ используется 3,5-литровый гибрид V6, производящий 406 л.с., и предложит примерно 53 км пробега на чисто электрической тяге.

Дизайнеры соединили узкие фары с тонкой отделкой спереди. Позади под брендом Lexus тянется L-образная световая полоса на всю ширину.

2024 TX поступит в продажу в четырех комплектациях: Standard, Premium, Luxury и F Sport Performance. Двадцатидюймовые колеса представляют собой заводские спецификации для классов Standard, Premium и Luxury. Lexus предложит 22-дюймовые варианты для TX 350 Luxury, стандартные для 550h+. Комплектация 500h F Sport также получит 22-дюймовые диски с эксклюзивным дизайном.

В зависимости от комплектации он будет в одном из семи цветов кузова. Цвета: Cloudburst Gray, Wind Chill Pearl, Caviar, Matador Red Mica, Nightfall Mica, Incognito и Celestial Silver Metallic.

Внутри Lexus предлагается 12,3-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы и проекционный дисплей. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto являются стандартными. Кроссовер предлагает семь розеток для зарядки и три розетки для питания.

На втором ряду будут либо капитанские кресла второго ряда либо раскладной диван 60/40. Двухместная компоновка доступна со съемной центральной консолью второго ряда. TX базируется на платформе GA-K, также лежащей в основе новой Toyota Grand Highlander. Есть определенное сходство во внешнем и внутреннем стилях.

Lexus еще не раскрыл стоимость модели TX. Компания будет производить TX на своем заводе в Индиане. Автопроизводитель специально разработал кроссовер для североамериканского рынка. Ожидается, что TX 350 и 500h поступят в продажу этой осенью, а TX 550h+ поступит в дилеры позже.