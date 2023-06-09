Лестничная рама обеспечивает гибкость для поддержания различных конфигураций трансмиссии и расположения аккумулятора.

Lexus представил свой новый внедорожник GX, хотя мы уже некоторое время знали, что это будет крепкий автомобиль с кузовом на раме на базе Toyota Land Cruiser. Но до сих пор мы не знали, что лестничная рама нового автомобиля может стать основой для будущих электромобилей.

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На момент запуска единственным доступным силовым агрегатом является GX 550, который оснащен 3,4-литровым V6 с двойным турбонаддувом, выдающим 349 лошадиных сил. Он подключается к 10-ступенчатой автоматической коробке передач.

Стандартная трансмиссия GX включает постоянный полный привод и центральный дифференциал Torsen с блокируемым ограниченным скольжением. Раздаточная коробка с электронным управлением переключается между 4WD-High и 4WD-Low быстрее, чем у предыдущей модели. Версии Overtrail также имеют блокировку заднего дифференциала.

Позже для GX будет доступна гибридная силовая установка. Toyota не захотела предоставить более конкретную дату прибытия. "Сейчас мы не имеем конкретных временных рамок для гибридной силовой установки", - сказал представитель компании.

Конструкция каркасной стремянки на Lexus GX предлагает несколько преимуществ для электромобилей. Конфигурация рамы не только обеспечивает достаточное место для размещения тяжелых блоков батарей, но и обеспечивает гибкость в размещении этих батарей, что позволяет лучше распределить вес. Кроме того, конструкция кузова на раме позволяет лестнице поддерживать другие транспортные средства, включая грузовики, такие как Toyota Tundra, или большие внедорожники, такие как Land Cruiser и Sequoia.

Текущая платформа Lexus GX датируется моделью 2010 года и ожидается, что новая версия будет иметь такой же долгий жизненный цикл, что подтвердил Цукаски.

В отличие от монококковых или цельных платформ, разработанных с фиксированным расположением аккумулятора, лестничная рама на Lexus GX может разрешить различные конфигурации трансмиссии. Это также может означать, что аккумулятор можно установить в нескольких местах, в том числе под сиденьями третьего ряда на гибридных транспортных средствах или между осями для полных BEV. Сочетание гибкости и долговечности должно позволить Lexus продолжать совершенствовать свою стратегию мобильности, обеспечивая при этом большую платформу для электромобилей в преддверии будущих полностью электрических мандатов в Европе и нескольких штатах США.