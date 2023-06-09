Рама забезпечує гнучкість для підтримки різних конфігурацій трансмісії та розташування акумулятора.

Lexus представив свій новий позашляховик GX, хоча ми вже деякий час знали, що це буде міцний автомобіль із кузовом на рамі, який має за основу Toyota Land Cruiser. Але до сьогодні ми не знали, що драбинна рама нового автомобіля також може стати основою для майбутніх електромобілів.

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На момент запуску єдиним доступним силовим агрегатом є GX 550, який оснащений 3,4-літровим V6 з подвійним турбонаддувом, що видає 349 кінських сил. Він підключається до 10-ступінчастої автоматичної коробки передач.

Стандартна трансмісія GX включає постійний повний привід і центральний диференціал Torsen з обмеженим ковзанням, що блокується. Роздавальна коробка з електронним керуванням перемикається між 4WD-High і 4WD-Low швидше, ніж у попередній моделі. Версії Overtrail також мають блокування заднього диференціала.

Пізніше для GX буде доступна гібридна силова установка. Toyota не захотіла надати більш конкретну дату поставок. «Наразі ми не маємо конкретних часових рамок для гібридної силової установки», — сказав речник компанії.

Конструкція каркасної драбини на Lexus GX пропонує кілька переваг для електромобілів. Конфігурація рами не тільки забезпечує достатньо місця для розміщення важких блоків батарей, але й забезпечує гнучкість у розміщенні цих батарей, що дозволяє краще розподілити вагу. Крім того, рамна конструкція кузова дозволяє драбинній рамі підтримувати інші транспортні засоби, включаючи вантажівки, такі як Toyota Tundra, або великі позашляховики, такі як Land Cruiser і Sequoia.

Поточна платформа Lexus GX датується моделлю 2010 року, і очікується, що нова версія теж матиме довгий життєвий цикл.

На відміну від монококових або цільних платформ, які розроблені з фіксованим розташуванням акумулятора, драбинна рама на Lexus GX може дозволити різні конфігурації трансмісії. Це також може означати, що акумуляторну батарею можна встановити в кількох місцях, зокрема під сидіннями третього ряду на гібридних транспортних засобах або між осями для повних BEV.