Lexus TX дебютує з трьома рядами сидінь, трьома силовими агрегатами та потужністю до 406 к.с. Моделі TX 350 і TX 500h надійдуть у продаж у США цієї осені.

Lexus TX матиме три доступні силові агрегати та чотири варіанти комплектації на момент запуску.

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TX 350 використовуватиме 2,4-літровий рядний чотирициліндровий двигун з турбонаддувом, який розвиває 275 кінських сил. Він доступний у конфігураціях з переднім і повним приводом. Гібридний TX 500h доступний лише з Direct4 AWD і в комплектації F Sport Performance, оснащений 2,4-літровим гібридним силовим агрегатом, який видає 366 к.с.

У TX550h+ використовується 3,5-літровий гібрид V6, який виробляє 406 к.с., і запропонує приблизно 53 км пробігу на чисто електричній тязі.

Дизайнери поєднали вузькі фари з тонким оздобленням спереду. Ззаду під брендом Lexus тягнеться L-подібна світлова смуга на всю ширину.

2024 TX надійде в продаж у чотирьох комплектаціях: Standard, Premium, Luxury і F Sport Performance. Двадцятидюймові колеса є заводськими специфікаціями для класів Standard, Premium і Luxury. Lexus запропонує 22-дюймові варіанти для TX 350 Luxury, які є стандартними для 550h+. Комплектація 500h F Sport також має 22-дюймові диски з ексклюзивним дизайном.

Залежно від комплектації, він буде доступний в одному з семи кольорів кузова. Кольори: Cloudburst Gray, Wind Chill Pearl, Caviar, Matador Red Mica, Nightfall Mica, Incognito та Celestial Silver Metallic.

Усередині Lexus пропонує 12,3-дюймовий дисплей інформаційно-розважальної системи та проекційний дисплей. Бездротові Apple CarPlay і Android Auto є стандартними. Клієнти можуть оновити додаткову звукову систему Mark Levinson із 21 динаміком, яка доступна для всіх силових агрегатів. Кросовер має сім розеток для зарядки і три розетки для живлення.

На другому ряду можуть бути капітанські крісла або розкладний диван, який складається у пропорції 60/40. Двомісна компоновка доступна зі знімною центральною консоллю другого ряду. TX базується на платформі GA-K, яка також лежить в основі нової Toyota Grand Highlander. Є певна схожість у зовнішньому та внутрішньому стилях.

Lexus ще не розкрив ціну на TX. Lexus буде виготовляти TX на своєму заводі в Індіані. Автовиробник спеціально розробив кросовер для північноамериканського ринку. Очікується що TX 350 і 500h надійдуть у продаж цієї осені, а TX 550h+ надійде до дилерів пізніше.