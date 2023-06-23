Lexus GX побудований на тій самій платформі, що й Toyota Tacoma.

У Мережі з'явилися зображення пікапа на базі нового позашляховика Lexus GX 550. Автор цих рендерів – незалежний дизайнер, відомий у соціальних мережах під нікнеймом Theottle.

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За основу він узяв нещодавно представлений Lexus GX, в основі якого лежить платформа TNGA-F, та сама, на якій побудований і пікап Toyota Tacoma. Художник «схрестив» новий GX з Tacoma, намалювавши першу вантажну платформу від другого. Втім, пікап існує тільки на папері, і інформації про розробку такого автомобіля немає.

GX нового покоління базується на рамній архітектурі, яка, крім Tacoma, відома за «старшим» LX, Toyota Land Cruiser 300, Sequoia та Tundra. Попереду у позашляховика підвіска на подвійних поперечних важелях, ззаду — нерозрізний міст. Привід – постійний повний з міжосьовим диференціалом Torsen.

На незалежних рендерах Lexus GX зображено з платформою пікапа Tacoma у версії TRD Sport PreRunner 2024 року. Отже, вийшов більший пікап преміум-класу, який, на думку видання AutoEvolution, цілком міг би стати затребуваним на ринку США.

Про плани Toyota із запуску дорогого пікапа під брендом Lexus жодної інформації немає. Зате є невдалі приклади інших автовиробників, зокрема Mercedes-Benz, який зняв з виробництва свій пікап X-Class лише через кілька років після запуску через непопулярність.

Щобільше, в арсеналі Toyota вже є розкішний пікап – Tundra Capstone. Він був представлений на початку минулого року: від стандартної Тундри відрізняється розширеним набором базового обладнання, особливим декором, безальтернативною гібридною силовою установкою i-Force Max та «довгою» чотиридверною кабіною. У нього 22-дюймові диски, а в салоні – вставки з натурального американського горіха та двоколірна перфорована шкіра.