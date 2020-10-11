Рендер создал норвежец Эйвинд Энгевик.

40 лет назад, когда создавался фильм "Назад в будущее", автомобиль De Lorian выглядел наиболее футуристично на то время. А если бы трилогию решили снять сегодня, какое авто могло бы претендовать на "машину времени"? Конечно же, будущая генерация Tesla Roadster. На сегодня это самый мифический, загадочный и технологичный автомобиль современности. Илон Маск анонсировал его появление еще в 2017-м, и с тех пор несколько раз "подливал горючего в огонь" относительно его будущих характеристик. Кроме феноменальной динамики в 2 секунды до сотни, Маск пообещал установить "ракетные" двигатели, которые до сих пор не использовались в автомобильной сфере.

А поскольку ракеты летают, то почему бы "Тесла Ростер" не делать то же самое? Об этом подумал норвежский художник Эйвинд Энгевик, который на компьютере нарисовал не только летающий родстер T E S L A C Y B E R P U N K, но и остановку для него, где автономный летающий электромобиль с ракетным двигателем набирает пассажиров. Фантастика? Сегодня еще да, но еще через 40 лет это может стать обыденностью…

Напомним, какой электромобиль ищут чаще всего в интернете