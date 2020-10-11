Рендер створив норвежець Ейвінд Енгевік.

40 кроків тому, коли створювався фільм "Назад у майбутнє", автомобіль De Lorian виглядав найбільш футуристично на той час. А якби трилогію вирішили зняти сьогодні, яке авто могло б претендувати на "машину часу"? Звичайно ж, майбутня генерація Tesla Roadster. На сьогодні це найбільш міфічний, загадковий та технологічний автомобіль сучасності. Ілон Маск анонсував його появу ще в 2017-му, і з тих пір кілька разів "підливав пального в вогонь" щодо його майбутніх характеристик. Окрім феноменальної динаміки у 2 секунди до сотню, Маск пообіцяв встановити "ракетні" двигуни, які досі не використовувались в автомобільній сфері.

А оскільки ракети літають, то чому б "Теслі Ростер" не робити те ж саме? Про це подумав норвежський художник Ейвінд Енгевік, який на комп'ютері намалював не лише літаючий родстер T E S L A C Y B E R P U N K, але й зупинку для нього, де автономний літаючий електромобіль з ракетним двигуном набирає пасажирів. Фантастика? Сьогодні ще так, але ще через 40 років це може стати буденністю…

Нагадаємо, який електромобіль шукають найчастіше в Інтернеті.