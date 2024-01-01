Как могут выглядеть пикапы Caterpillar и John Deere: фото, видео

Команда дизайнеров Garagem Master пофантазировала, какими могут быть пикапы у производителей сельскохозяйственной и строительной техники.

Некоторые подхватили этот тренд и дали детальное техническое описание виртуальных новинок, пишет dal-motors.com.

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В частности, на рендере пикап САТ выглядит стильно, несколько брутально и очень современно.

Фото: Garagem Master

Существуют даже видео с описанием так называемого пикапа 2025 года Caterpillar Pickup, например в NewCarTime.

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Автомобильные фанаты фантазируют, что у такой машины могло бы быть несколько моторных версий – дизельная и гибридная. В первом случае – 5,0 л турбо V8 бензин, 400 л.с./678 Нм и 10-ступенчатая автоматическая коробка. Во втором варианте ожидается еще более мощный силовой агрегат – 6,7 л V8 турбодизель, 500 л.с./1355 Нм с тем же 10-ступенчатым автоматом.

Скриншот: Авто24

Ожидается, что электрическая версия обеспечит машине 600 лошадиных сил.

Аналогичный пикап, только другого цвета, нарисовали для John Deere. Впрочем, за исключением фирменных знаков и некоторых незначительных деталей, 2025 John Deere Pickup полностью повторяет вездеход будущего конкурента.

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Конечно, традиционные для каждого бренда желтый и зеленый цвета остались. Это должно не только напоминать об индивидуальных чертах марки, но и развести по разные стороны их визуальное распознавание.

Вот так выглядит 2025 John Deere Pickup (вверху) и 2025 CAT Pickup (внизу). Фото:Garagem Master

Существует еще несколько рендеров известных автопроизводителей на тему пикапов от Garagem Master, все они достаточно оригинальны.