Як можуть виглядати пікапи Caterpillar та John Deere: фото, відео

Команда дизайнерів Garagem Master пофантазувала, якими можуть пікапи у виробників сільськогосподарської та будівельної техніки.

Дехто підхопив цей тренд і дав детальний технічний опис віртуальних новинок, пише dal-motors.com.

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Зокрема на рендері пікап САТ виглядає стильно, дещо брутально та дуже сучасно.

Фото: Garagem Master

Існують навіть відео з описом так званого пікапа 2025 року Caterpillar Pickup, як-от у NewCarTime.

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Автомобільні фанати фантазують, що у такої машини могло б бути кілька моторних версій – дизельна та гібридна. В першому випадку – 5,0 л турбо V8 бензин, 400 к.с./678 Нм та 10-ступенева автоматична коробка. У другому варіанті очікується ще потужніший силовий агрегат – 6,7 л V8 турбодизель, 500 к.с./1355 Нм з тим же 10-ступеневим автоматом.

Скриншот: Авто24

Очікується, що електрична версія забезпечить машині 600 кінських сил.

Аналогічний пікап, тільки іншого кольору, намалювали для John Deere. Втім, за винятком фірмових знаків та деяких незначних деталей, 2025 John Deere Pickup повністю повторює всюдихід майбутнього конкурента.

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Звісно, традиційні для кожного бренду жовтий та зелений кольори залишилися. Це має не тільки нагадувати про індивідуальні риси марки, але й розвести по різні сторони їх візуальне розпізнавання.

Ось так виглядає 2025 John Deere Pickup (вгорі) та 2025 CAT Pickup (внизу). Фото:Garagem Master

Існує ще кілька рендерів відомих автовиробників на тему пікапів від Garagem Master, всі вони досить оригінальні.