Эксперты решили проверить, как электромобили работают в морозную погоду. Для этого специалисты отобрали 48 "нетрадиционных" автомобилей и протестировали их на городских улицах и трассах Китая.

Большинство протестированных моделей неизвестны за пределами Китая, есть также те, что продаются в Европе и Северной Америке – Tesla Model Y и Model 3, Porsche Taycan, Audi e-tron, Volkswagen ID.3, Geely Geometry C и Polestar 2. Все электрички прошли испытания в условиях сильного снегопада и температуры до минус 20 градусов.

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Перед тестом каждая машина была заряжена на 100% и оставлена на ночь на улице. Тест начинается с экономичного режима с функцией восстановления кинетической энергии при торможении. В салоне находятся водитель и пассажир, а система кондиционирования выставлена на 24 градуса по Цельсию.

В результате теста было установлено, что за минус 20 градусов на улице большинство электромобилей теряют от 40 до 60% своего запаса хода.

Лучше всего работает китайская модель Weilai EC6, сохранив 54,8% заряда, но преодолевает 336,9 км с “паспортными данными” 615 км Что же до победителя в процентном отношении, то это еще один “китаец” – Wuling Hongguang Mini EV. По заявлению производителя, он должен проехать 170 км, но на морозе ему удалось преодолеть 103,2 км (60,7%).

Tesla Model Y теряет более 47% энергии, при пробеге 594 км у нее остается реальных 279,6 км

Другие модели, которые продаются за пределами Китая, дали такие результаты: Geely Geometry C (50,2%, 276,2 км из 550), Audi e-tron (58,6”, 272,3 км с 465), Polestar 2 48 ,2%, 246,6 км по 512), Porsche Taycan (54,6%, 226,2 км 414), Tesla Model 3 (42,8%, 200,2 км по 468) и Volkswagen ID.3 (38,91% 167,3 км с 430 км).