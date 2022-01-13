Експерти вирішили перевірити, як електромобілі працюють у морозну погоду. Для цього фахівці відібрали 48 "нетрадиційних" автомобілів та протестували їх на міських вулицях та трасах Китаю.

Більшість протестованих моделей невідомі за межами Китаю, є також ті, що продаються в Європі та Північній Америці – Tesla Model Y та Model 3, Porsche Taycan, Audi e-tron, Volkswagen ID.3, Geely Geometry C та Polestar 2. Усі електрички пройшли випробування в умовах сильного снігопаду та температури до мінус 20 градусів.

Читайте також: Скільки автомобілістів пересідають з електрокарів на традиційні авто

Перед тестом кожну машину було заряджено на 100% і залишено на ніч на вулиці. Тест починається з економічного режиму із функцією відновлення кінетичної енергії при гальмуванні. У салоні знаходяться водій та пасажир, а система кондиціювання виставлена на 24 градуси за Цельсієм.

У результаті тесту було встановлено, що за мінус 20 градусів на вулиці більшість електромобілів втрачають від 40 до 60% свого запасу ходу.

Найкраще працює китайська модель Weilai EC6, зберігши 54,8% заряду, але долає 336,9 км із «паспортними даними» 615 км. Що ж до переможця у відсотковому відношенні, то це ще один «китаєць» – Wuling Hongguang Mini EV. За заявою виробника, він має проїхати 170 км, але на морозі йому вдалося подолати 103,2 км (60,7%).

Tesla Model Y втрачає понад 47% енергії, при пробігу 594 км. у неї лишається реальних 279,6 км.

Інші моделі, що продаються за межами Китаю, дали такі результати: Geely Geometry C (50,2%, 276,2 км із 550), Audi e-tron (58,6”, 272,3 км із 465), Polestar 2 48 ,2%, 246,6 км з 512), Porsche Taycan (54,6%, 226,2 км з 414), Tesla Model 3 (42,8%, 200,2 км з 468) і Volkswagen ID.3 (38,91% 167,3 км із 430 км).