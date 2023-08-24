Эксклюзивное изображение Dacia Sandero 2027 показывает электрическое будущее модели. Ожидается, что хэтчбек будет базироваться на платформе Renault CMF-B EV.

Dacia Sandero была второй наиболее продаваемой моделью на европейском рынке в прошлом году, опередив такие автомобили как Volkswagen T-Roc, Fiat 500, Volkswagen Golf и Toyota Yaris. Похоже, что ее ждет электрическое будущее.

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Сейчас румынский хэтчбек – это доступный, практичный и надежный автомобиль сегмента B, который был представлен еще в 2008 году. Третье поколение Sandero было выпущено в 2020 году, и учитывая все более строгие европейские стандарты выбросов, кажется очень вероятным, что это будет последний вариант автомобиля с традиционным двигателем.

Изображение, добавленное в галерею ниже, показывает, как может выглядеть Sandero четвертого поколения. Наши коллеги из Motor1.com Италия предполагают, что модель превратится в электромобиль примерно в 2027 году и позаимствует дизайнерские элементы у концептуального SUV Bigster.

Хотя пока ничего официально не подтверждено, Дэни Ле Вот, генеральный директор Dacia, дал первые намеки в интервью Autocar. Похоже, Dacia не будет отказываться от сегмента B с новым Sandero и сохранит свои субкомпактные размеры и традиционные пропорции хэтчбека.

Все Dacia с 2024 года будут построены на платформе Renault CMF-B, в то время как электрические версии будут полагаться на соответствующую архитектуру CMF-B EV. Проще говоря, Sandero поделится своим основанием с будущими малыми электромобилями альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, включая новые Renault 4, Renault 5 и Nissan Micra.

Чтобы сохранить свою доступную цену, Sandero EV, вероятно, будет использовать меньший аккумулятор, чем, скажем, возрожденный Renault 5. Генеральный директор бренда Ле Вот даже подтвердил, что у модели будет «меньший запас хода и дольше зарядки, чем ее конкуренты». Но это не должно удивлять, учитывая бюджетный характер Dacia.