Ексклюзивне зображення Dacia Sandero 2027 року показує електричне майбутнє моделі. Очікується, що хетчбек буде базуватися на платформі Renault CMF-B EV.

Dacia Sandero була другою найбільш продаваною моделлю на європейському ринку минулого року, випередивши такі автомобілі, як Volkswagen T-Roc, Fiat 500, Volkswagen Golf і Toyota Yaris. Схоже що її чекає електричне майбутнє.

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Зараз румунський хетчбек — це доступний, практичний і надійний автомобіль сегменту B, який був представлений ще в 2008 році. Третє покоління Sandero було випущено в 2020 році, і з огляду на все суворіші європейські стандарти викидів, здається дуже ймовірним, що це буде останній варіант автомобіля з традиційним двигуном.

Зображення, додане в галерею нижче, показує, як може виглядати Sandero четвертого покоління. Наші колеги з Motor1.com Італія припускають, що модель перетвориться на електромобіль десь приблизно у 2027 році та запозичить дизайнерські елементи у концептуального SUV Bigster.

Хоча поки нічого офіційно не підтверджено, Дені Ле Вот, генеральний директор Dacia, дав перші натяки в інтерв’ю Autocar. Схоже, Dacia не відмовлятиметься від сегменту B з новим Sandero і збереже свої субкомпактні розміри та традиційні пропорції хетчбека.

Усі Dacia з 2024 року будуть побудовані на платформі Renault CMF-B, тоді як електричні версії покладатимуться на відповідну архітектуру CMF-B EV. Простіше кажучи, Sandero поділиться своєю основою з майбутніми малими електромобілями альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi, включаючи нові Renault 4, Renault 5 і Nissan Micra.

Щоб зберегти свою доступну ціну, Sandero EV, ймовірно, використовуватиме менший акумулятор, ніж, скажімо, відроджений Renault 5. Генеральний директор бренду Ле Вот навіть підтвердив, що модель матиме «менший запас ходу та довший час зарядки, ніж її конкуренти». Але це не повинно дивувати, враховуючи бюджетний характер Dacia.