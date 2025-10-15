Укр
Ру

Как может выглядеть легендарная Lancia Delta HF Integrale: фото

Помните Lancia Delta HF Integrale - икону раллийных 80-х и 90-х? Так вот, похоже, она возвращается. По данным британского CAR Magazine, Lancia готовит электрифицированное возрождение Delta, и это не просто фанатская мечта - проект уже в разработке.
Lancia Delta HF Integrale возвращается: легендарный хэтчбек станет электрическим - Auto24

ФОТО: Автомобильные арт-объекты "Аварварии|

Как может выглядеть Lancia Delta HF Integrale

Сергей Матусяк
logo15 октября, 17:10
logo0
logo0 мин

Будущая Delta будет базироваться на платформе Stellantis STLA Medium, которую концерн активно продвигает для новых электрических и гибридных моделей. То есть, нас ожидает две версии - гибридная и полностью электрическая. Причем вариант HF может стать настоящей ракетой: два электродвигателя, мощность около 400 л.с. и запас хода до 644 км по циклу WLTP, утверждают в Autoevolution.

Также интересно как будет называться новый флагман Lancia

Электрический характер, классический дух

Судя по первым данным, новая Lancia Delta будет наследовать дизайн нового Ypsilon, но в формате более крупного пятидверного хэтчбека. Такой шаг вполне логичен - именно Delta в свое время сделала марку легендой в сегменте компактных автомобилей.

Теперь Lancia хочет вернуться в игру не только с Delta, но и с другими знаковыми именами. По сообщениям, компания планирует перезапуск модели Gamma в формате купе-кроссовера, а также может возродить Aurelia - еще один исторический символ бренда.

Когда ждать новую Delta?

Пока официальной даты премьеры нет, но по данным инсайдеров, новую Lancia Delta HF Integrale могут показать уже к концу 2025 года или в начале 2026-го. Поэтому ждать осталось недолго, чтобы увидеть, сможет ли современная Delta повторить успех своего легендарного предка - уже в мире электромобилей.

#Новости #Aвтоновинки #Фото #Главные новости #Lancia