Как может выглядеть легендарная Lancia Delta HF Integrale: фото

Будущая Delta будет базироваться на платформе Stellantis STLA Medium, которую концерн активно продвигает для новых электрических и гибридных моделей. То есть, нас ожидает две версии - гибридная и полностью электрическая. Причем вариант HF может стать настоящей ракетой: два электродвигателя, мощность около 400 л.с. и запас хода до 644 км по циклу WLTP, утверждают в Autoevolution.

Также интересно как будет называться новый флагман Lancia

Электрический характер, классический дух

Судя по первым данным, новая Lancia Delta будет наследовать дизайн нового Ypsilon, но в формате более крупного пятидверного хэтчбека. Такой шаг вполне логичен - именно Delta в свое время сделала марку легендой в сегменте компактных автомобилей.

Теперь Lancia хочет вернуться в игру не только с Delta, но и с другими знаковыми именами. По сообщениям, компания планирует перезапуск модели Gamma в формате купе-кроссовера, а также может возродить Aurelia - еще один исторический символ бренда.

Когда ждать новую Delta?

Пока официальной даты премьеры нет, но по данным инсайдеров, новую Lancia Delta HF Integrale могут показать уже к концу 2025 года или в начале 2026-го. Поэтому ждать осталось недолго, чтобы увидеть, сможет ли современная Delta повторить успех своего легендарного предка - уже в мире электромобилей.