Як може виглядати легендарна Lancia Delta HF Integrale: фото

Майбутня Delta базуватиметься на платформі Stellantis STLA Medium, яку концерн активно просуває для нових електричних і гібридних моделей. Тобто, нас очікує дві версії — гібридна та повністю електрична. Причому варіант HF може стати справжньою ракетою: два електродвигуни, потужність близько 400 к.с. і запас ходу до 644 км за циклом WLTP, стверджують в Autoevolution.

Також цікаво як називатиметься новий флагман Lancia

Електричний характер, класичний дух

Судячи з перших даних, нова Lancia Delta наслідуватиме дизайн нового Ypsilon, але у форматі більшого п’ятидверного хетчбека. Такий крок цілком логічний — саме Delta свого часу зробила марку легендою в сегменті компактних автомобілів.

Тепер Lancia хоче повернутися у гру не лише з Delta, а й з іншими знаковими іменами. За повідомленнями, компанія планує перезапуск моделі Gamma у форматі купе-кросовера, а також може відродити Aurelia — ще один історичний символ бренду.

Коли чекати нову Delta?

Поки що офіційної дати прем’єри немає, але за даними інсайдерів, нову Lancia Delta HF Integrale можуть показати вже до кінця 2025 року або на початку 2026-го. Тож чекати залишилось недовго, аби побачити, чи зможе сучасна Delta повторити успіх свого легендарного предка — вже у світі електромобілів.