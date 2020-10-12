Венгерский художник X-Tomi Design показал три варианта кузовов Logan 2021, один из которых точно нереальний.

После премьеры новых Dacia Logan и Sanrdero (в Украине продаются под маркой Renault), которые выйдут в свет в 2021 году, у потребителей осталось еще несколько вопросов. В частности, будут ли версии в кузовах универсал MCV и пикап.

Пока производитель молчит, независимые художники рисуют компьютерные иллюстрации. В частности, известный дизайнер X-Tomi Design "cрендерил" аж три варианта "Логанов": универсал, пикап и двухдверное купе. И если первые два варианта возможны, ведь они были в прошлой генерации Dacia, то купе – под очень большим вопросом. Ведь Dacia – бюджетная марка, в которой такие стильные, но непрактичные кузова невозможны. Впрочем, никто не мешает помечтать, тем более, что давным-давно Dacia выпускала автомобили в таком кузове...

Напомним, что единственный в мире пикап ЛуАЗ найден в рабочем состоянии.