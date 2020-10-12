Угорський художник X-Tomi Design показав три варіанти кузовів Logan 2021, один з яких точно ненереальний.

Після прем'єри нових Dacia Logan та Sanrdero (в Україні продаються під маркою Renault), які вийдуть у світ в 2021 році, у споживачів залишилось ще кілька запитань. Зокрема, чи будуть версії у кузовах універсал MCV та пікап.

Поки виробник мовчить, незалежні художники малюють комп'ютерні ілюстрації. Зокрема, відомий дизайнер X-Tomi Design "зрендерив" аж три варіанти "Логанів": універсал, пікап та дводверне купе. І якщо перші два варіанти можливі, адже вони були в минулій генерації Dacia, то купе – під дуже великим питання. Адже Dacia – бюджетна марка, в якій такі стильні, але непрактичні кузови неможливі. Втім, ніхто не заважає помріяти, тим більше що давним-давно Dacia випускала автомобілі в такому кузові…

Нагадаємо, що єдиний у світі пікап ЛуАЗ знайдено у робочому стані.