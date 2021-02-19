Изображения были подготовлены на основе снимков прототипов Purosangue, сделанных в ходе тестов, которые проводила компания Ferrari.

Purosangue станет первым кроссовером итальянской марки. Ожидается, что представленный он будет в 2022 году. С итальянского языка название модели переводится как "чистокровный".

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На последних тестах был сделан снимок прототипа Purosangue, на котором видно, что внедорожник стал больше напоминать универсал с покатой крышей и задней дверью.

Отмечается, что новый Ferrari Purosangue будет построен на платформе Front Mid Engine с инновационной подвеской и гибридной трансмиссией. По предварительной информации, внедорожник получит двенадцатицилиндровый двигатель.