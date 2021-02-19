Зображення були підготовлені на основі знімків прототипів Purosangue, зроблених в ході тестів, які проводила компанія Ferrari.

Purosangue стане першим кросовером італійської марки. Очікується, що представлений він буде в 2022 році. З італійської мови назва моделі перекладається як “чистокровний”.

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На останніх тестах був зроблений знімок прототипу Purosangue, на якому видно, що позашляховик став більше нагадувати універсал з похилим дахом і задніми дверима.

Відзначається, що новий Ferrari Purosangue буде побудований на платформі Front Mid Engine з інноваційною підвіскою і гібридною трансмісією. За попередньою інформацією, позашляховик отримає дванадцятициліндровий двигун.