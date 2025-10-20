Как может выглядеть самый большой внедорожник BMW под названием X9M

BMW долго не спешила вступать в игру с гигантами типа Mercedes GLS или Cadillac Escalade. Но когда наконец сделала это, результат превзошел ожидания - X7 стал настоящим флагманом бренда. В этом году ему исполняется семь лет, и он остается самым роскошным SUV в баварской семье, напоминают в Autoevolution.

X7 построен на платформе CLAR, общей для 7 Series, X5, X5 X6 и даже XM от M Division. Это классика немецкой инженерии: от базового X7 xDrive40i до взрывного M60i, а если хочется чего-то еще более элитного - есть Alpina XB7. Все три варианта дарят тот уровень комфорта и динамики, за который BMW ценят во всем мире.

Также интересно новый BMW X7 дебютирует в следующем году

И, похоже, BMW на этом не остановится. В индустрии уже давно ходят слухи о еще большем внедорожнике - гипотетическом BMW X9. Это название фигурирует в фанатских обсуждениях годами, но официальных подтверждений пока нет.

Тем не менее, интернет любит фантазировать, и визуализация дизайнера Giorgi Tedoradze лишь подогрела интерес.

На его рендере X9 выглядит как нечто между X7 и XM - мощный, с взвешенными пропорциями, но без спорного разделенного освещения. Решетка здесь умеренная, крыше придали более купеобразную линию, а задние фонари напоминают классические BMW прошлых поколений. И, знаешь что, это выглядит даже убедительнее, чем нынешний X7.

Рендер показывает модель в исполнении M - с красным кузовом, черными акцентами, блеском хрома и характерными вертикальными выхлопами. Под капотом - вероятно, V8 с гибридной поддержкой. То есть тот самый "зверь", которого фанаты марки так любят, только немного экологичнее.

Официально BMW, конечно, не говорит о X9 ни слова. Но если бы такая модель действительно появилась - она могла бы стать новым символом статуса и технологической мощи баварского бренда. Потому что X7 уже доказал: большие BMW могут быть не просто семейными, а еще и захватывающе драйвовыми.