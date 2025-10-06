Новый BMW X7 дебютирует в следующем году: что о нем известно

По предварительным данным Carscoops, официальная премьера нового BMW X7 ожидается на рубеже 2026–2027 годов, а производство начнется на заводе BMW в Спартанбурге (США). Как мы писали ранее, шпионские фотографии прототипов подтверждают масштабные изменения в дизайне - несмотря на камуфляж, видны характерные элементы стиля Neue Klasse.

Новый X7 сохранит разделенные блоки фар, где дневные ходовые огни расположены выше, а головной свет - ниже. Хромированные “ноздри” уступили место подсвеченной решетке, а форма воздухозаборника стала более прямоугольной. Сбоку модель получила плавные поверхности без острых линий, зато дверные ручки стали скрытыми - в стиле Ford Mustang Mach-E.

Задняя часть сохраняет разделенные двери багажника, а тонкие светодиодные фонари добавляют современности. Дизайн Neue Klasse придает автомобилю более минималистичный вид, приближая X7 к новым электромоделям BMW, в частности iX3. Интересно то, что автомобиль будет использовать обновленную платформу CLAR и будет иметь адаптивную пневмоподвеску, активную стабилизацию и поворотную заднюю ось.

Салон BMW iX3

Ожидается, что 3,0-литровый рядный шестицилиндровый двигатель B58 с турбонаддувом и 48-вольтовой технологией мягкого гибрида продолжит выпускаться наряду с 4,4-литровым V8 с двойным турбонаддувом и дизельным шестицилиндровым агрегатом.

Однако, наиболее интригующим является появление электрического BMW iX7, который получит два электродвигателя мощностью около 460 л.с. (345 кВт) и батарею на 110 кВт-ч. В салоне BMW X7 появится Panoramic iDrive - широкий дисплей от стойки до стойки, сочетающий инструментальную панель и мультимедиа, проекционный дисплей центральный монитор и новый руль, как в новом iX3.

Относительно конкурентов, новые X7 и iX7 будут конкурировать в сегменте люксовых SUV, где доминируют Mercedes-Benz GLS, Audi Q9, Range Rover, Lexus LX, Genesis GV90 и Cadillac Escalade IQ. Для BMW это стратегическая модель, ведь спрос на большие электрические внедорожники растет - особенно в США и Китае.