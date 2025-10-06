Новий BMW X7 дебютує наступного року: що про нього відомо

За попередніми даними Carscoops, офіційна прем’єра нового BMW X7 очікується на межі 2026–2027 років, а виробництво розпочнеться на заводі BMW у Спартанбурзі (США). Як ми писали раніше, шпигунські фотографії прототипів підтверджують масштабні зміни в дизайні — попри камуфляж, видно характерні елементи стилю Neue Klasse.

Новий X7 збереже розділені блоки фар, де денні ходові вогні розташовані вище, а головне світло — нижче. Хромовані “ніздрі” поступилися місцем підсвіченій решітці, а форма повітрозабірника стала більш прямокутною. Збоку модель отримала плавні поверхні без гострих ліній, натомість дверні ручки стали прихованими — у стилі Ford Mustang Mach-E.

Задня частина зберігає розділені двері багажника, а тонкі світлодіодні ліхтарі додають сучасності. Дизайн Neue Klasse надає автомобілю більш мінімалістичного вигляду, наближаючи X7 до нових електромоделей BMW, зокрема iX3. Цікаво те, що автомобіль буде використовувати оновлену платформу CLAR й матиме адаптивну пневмопідвіску, активну стабілізацію та поворотну задню вісь.

Салон BMW iX3

Очікується, що 3,0-літровий рядний шестициліндровий двигун B58 з турбонаддувом та 48-вольтовою технологією м’якого гібрида продовжить випускатися поряд з 4,4-літровим V8 з подвійним турбонаддувом та дизельним шестициліндровим агрегатом.

Проте, найбільш інтригуючою є поява електричного BMW iX7, який отримає два електродвигуни потужністю близько 460 к.с. (345 кВт) і батарею на 110 кВт-год. У салоні BMW X7 з’явиться Panoramic iDrive — широкий дисплей від стійки до стійки, що поєднує інструментальну панель і мультимедіа, проєкційний дисплей центральний монітор та нове кермо, як у новому iX3.

Щодо конкурентів, нові X7 та iX7 магатимуться у сегменті люксових SUV, де домінують Mercedes-Benz GLS, Audi Q9, Range Rover, Lexus LX, Genesis GV90 та Cadillac Escalade IQ. Для BMW це стратегічна модель, адже попит на великі електричні позашляховики зростає — особливо у США та Китаї.