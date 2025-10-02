Новий BMW M3 Neue Klasse збереже свій шестициліндровий мотор: фото

Як пише Carscoops, відомо, що новий BMW M3 дебютує вже за рік після появи повністю електричної версії моделі. Бензиновий седан має дизайн Neue Klasse, що робить його дуже подібним до електричного брата. Однак, головна відмінність ховається в деталях.

Передній бампер має повітрозабірники, що закриті сіткою, а позаду встановлена спортивна вихлопна система з чотирма трубами. Задній бампер також дещо відрізняється за формою. Профіль вирізняється широкими колісними арками, високопродуктивними гальмами, ледь помітним спойлером та прихованими дверними ручками.

Фотографій інтер’єру немає, але слід очікувати, що M3 успадкує салон нового iX3 Neue Klasse з Panoramic iDrive, новим кермом й 17,9-дюймовим центральним екраном з новою операційною системою BMW X. Наразі про модель мало що відомо, але керівник відділу розробки BMW M Дірк Хекер раніше повідомив журналістам, що автомобіль матиме рядний шестициліндровий двигун з 48-вольтовою м’якою гібридною системою.

Це означає, що седан матиме вищу потужність, завдяки електромотору, інтегрованого в трансмісію. Конкретні показники, які видаватиме установка на базі 3,0-літрового рядного шестициліндрового двигуна наразі невідомі.