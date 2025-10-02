Новый BMW M3 Neue Klasse сохранит свой шестицилиндровый мотор: фото

Как пишет Carscoops, известно, что новый BMW M3 дебютирует уже через год после появления полностью электрической версии модели. Бензиновый седан имеет дизайн Neue Klasse, что делает его очень похожим на электрического брата. Однако, главное отличие скрывается в деталях.

Передний бампер имеет воздухозаборники, закрытые сеткой, а сзади установлена спортивная выхлопная система с четырьмя трубами. Задний бампер также несколько отличается по форме. Профиль отличается широкими колесными арками, высокопроизводительными тормозами, едва заметным спойлером и скрытыми дверными ручками.

Фотографий интерьера нет, но следует ожидать, что M3 унаследует салон нового iX3 Neue Klasse с Panoramic iDrive, новым рулем и 17,9-дюймовым центральным экраном с новой операционной системой BMW X. Сейчас о модели мало что известно, но руководитель отдела разработки BMW M Дирк Хекер ранее сообщил журналистам, что автомобиль будет иметь рядный шестицилиндровый двигатель с 48-вольтовой мягкой гибридной системой.

Это означает, что седан будет иметь более высокую мощность, благодаря электромотору, интегрированного в трансмиссию. Конкретные показатели, которые будет выдавать установка на базе 3,0-литрового рядного шестицилиндрового двигателя пока неизвестны.